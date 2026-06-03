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El Gobierno de Ecuador reducirá de 14 a 10 los ministerios para optimizar el gasto público

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Quito, 3 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles que reducirá de catorce a diez el número de ministerios en el país, en el marco de un plan de eficiencia para -entre otras razones- optimizar el gasto público.

"Ahora estamos en un plan importantísimo, que es un plan de eficiencia para que pueda haber mayores beneficios a los ciudadanos. Estamos reduciendo el número de ministerios a diez", dijo en una entrevista radial en la que recordó que actualmente hay catorce.

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Agregó que darán "mayor responsabilidad a las cabezas de esos ministerios y, al mismo tiempo, vamos a optimizar y mejorar la calidad del gasto público para que el ciudadano tenga mayores beneficios", insistió.

"Tiene que haber recambio, o sea, no necesariamente depuración pura y despidos, sino que, de repente, hay un funcionario que está haciendo las cosas mal, se contrata a un joven (...) que necesita un empleo, y se le da ese empleo. Que tengan las ganas de trabajar y no las ganas de molestar", señaló.

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Noboa ya ha tomado antes importantes medidas de recorte del gasto público que han implicado la eliminación del subsidio al diésel y la reducción del tamaño del Gobierno, con el anuncio del despido de 5.000 funcionarios.

Los sindicatos y sectores indígenas atribuyen esas decisiones al acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que mantiene un programa crediticio de 5.000 millones de dólares entre 2024 y 2028. EFE

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