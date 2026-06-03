El Tribunal Supremo de EE.UU. permite a Alabama usar el mapa electoral favorable a republicanos

Washington, 3 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó al estado de Alabama a usar el nuevo mapa electoral que favorece al Partido Republicano de cara a las elecciones de medio mandato del próximo noviembre, en contra de la opinión de un tribunal inferior que considera que la reorganización discrimina a los votantes afroamericanos.

El alto tribunal resolvió la víspera en la noche el caso mediante una orden, con la oposición de tres juezas.

El nuevo mapa fue impulsado por los republicanos en un intento de lograr mejores resultados en la Cámara de Representantes, al intentar revertir los malos augurios de las encuestas.

El Partido Republicano, impulsado por el presidente Donald Trump, comenzó a practicar el llamado "gerrymandering", el cambio del diseño de los distritos electorales con intereses partidistas.

La sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de abril, que limita la Ley de Derechos Electorales de 1965, dio paso a que los estados republicanos del sur comenzaran a modificar sus mapas, lo que muchas organizaciones y ciudadanos denuncian afecta la representatividad de los votantes afroamericanos.

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Tennessee y Florida, por ejemplo, ya aprobaron nuevos distritos para elegir a los representantes al Congreso que favorecen a los republicanos.

La estrategia de cambiar los mapas electorales se ha impulsado en estos meses previos a las elecciones de noviembre, pese a que lo habitual es que se cambien cada diez años, en coincidencia con la elaboración del censo, que debería realizarse en 2030.

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En las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los del Senado.