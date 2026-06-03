Meloni urge a esclarecer el asesinato de cuatro jornaleros quemados dentro de un coche

Roma, 3 jun (EFE).- La primera ministra de Italia, Georgia Meloni, ha condenado este miércoles el "horrible" asesinato de cuatro jornaleros en la región de Calabria (sur), quemados dentro de un coche, y ha urgido a esclarecer este caso por el que ya han sido detenidas dos personas.

"El horrible asesinato de los cuatro jornaleros ha conmocionado a todos (...) Italia no retrocede ante la violencia y la barbarie: es fundamental aclarar plenamente este terrible crimen y llevar ante la justicia a todos los responsables", ha escrito en sus redes.

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Meloni ha celebrado también la "rapidez" de los investigadores, lo que ha permitido las primeras detenciones, y ha transmitido su pésame a los familiares de las víctimas.

Dos paquistaníes han sido detenidos acusados de haber asesinado a los cuatro jornaleros, tres afganos y un paquistaní, prendiendo fuego al coche en el que viajaban y en el que murieron calcinados en una gasolinera de la provincia calabresa de Cosenza (sur).

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Uno de los supervivientes, un afgano que logró escapar rompiendo una ventanilla del vehículo, ha declarado ante los medios que los autores prendieron fuego al coche porque los jornaleros les estaban exigiendo dinero por su trabajo.

El arresto de los dos detenidos se produjo gracias al sistema de videovigilancia de la gasolinera. La grabación muestra a dos personas bloqueando las puertas del coche desde fuera mientras presumiblemente se arroja líquido inflamable y prenden fuego al vehículo.

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Este crimen ha vuelto a poner de manifiesto la explotación de los migrantes en los campos italianos.

El fiscal de Castrovillari (sur), Alessandro D'Alessio, encargado de las pesquisas, cree que la explotación en los campos es uno de los indicios pero "no el único".

"Estamos todavía indagando el contexto", ha afirmado el fiscal en una rueda de prensa en la que ha revelado que las cuatro víctimas trabajaban en Italia con permiso de residencia regular y no tenían antecedentes penales.