Agenda informativa multisoporte América para el miércoles 3 de junio de 2026

AMÉRICA

- Latinoamérica y el Caribe arrancaron 2026 con un fuerte dinamismo turístico, impulsado por cifras récord en varios países, mientras el sector global enfrenta pérdidas, según estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. (foto)(video) (infografía)

ESTADOS UNIDOS

- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comparece por segundo día ante el Congreso sobre el presupuesto del Departamento de Estado. (foto)(vídeo)

- Delegaciones de Israel y Líbano celebran en Washington la segunda y última jornada para buscar una solución al conflicto.

- La Asamblea General de la ONU elegirá a cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el periodo 2027-2028. (foto) (video)

- La Organización de Estados Americanos (OEA) recibe un informe de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia. (foto) (video)

- La Reserva Federal publica su Libro Beige.

- EE.UU. propuso imponer un nuevo arancel del 10 % a importantes socios comerciales como México, Canadá y la Unión Europea debido a que estos no habrían adoptado medidas suficientes contra el trabajo forzoso, gravámenes que se elevarían al 12,5 % en el caso de países como China, Brasil y la India. (foto)

PUBLICIDAD

- El presidente Donald Trump confirmó que llamó "jodidamente loco" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una llamada telefónica para discutir la desescalada en el Líbano, pero afirmó que ambos trabajan muy bien juntos.

- Donald Trump abrió la puerta a reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, y no descarta mantener el bloqueo que impuso sobre el estrecho de Ormuz hasta el Día del Trabajo (7 de septiembre), aunque adelantó que lo ve "poco probable".

PUBLICIDAD

- El festival de cine de Tribeca se inaugura en su 25 aniversario con el estreno de un documental sobre el grupo Earth, Wind & Fire dirigido por el músico y cineasta Questlove.

- La incubadora cultural del New Museum, NEW INC, inicia su festival de tres días sobre arte, diseño y tecnología. (foto)

CUBA

- El dólar alcanzó los 600 pesos cubanos en el mercado informal de la isla, una cifra récord, según la tasa que elabora diariamente el medio independiente El Toque.

- Felicitaciones de los dirigentes cubanos y artículos elogiosos en los medios estatales por el 95 cumpleaños del expresidente Raúl Castro centran la agenda en Cuba, en un momento marcado por la crisis económica y la intensa presión de EE.UU. (foto)

PUBLICIDAD

- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de mentir ante el Senado de esa nación para “provocar una crisis humanitaria y promover una intervención militar” en la isla.

VENEZUELA

- Se cumplen cinco meses de la operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano que terminó con la captura, el 3 de enero pasado, del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. (foto)(video)

- Con un dólar que sube a diario, protestas semanales por salarios y un chavismo que retiene el control gubernamental, Venezuela cumple cinco meses sin Nicolás Maduro. (foto)(video)

- Sindicalistas protestan por elecciones libres al cumplirse cinco meses de la captura de Nicolás Maduro. (foto)(video)

- Naciones Unidas celebra en Venezuela los 80 años de su fundación con un recorrido de su trabajo junto al Sistema de Orquestas. (foto)(video)

BOLIVIA

- La crisis política amenaza con derivar en un enfrentamiento entre la población de las ciudades y del campo, tras casi un mes de bloqueos de carreteras que afectan la provisión de alimentos, medicamentos y combustibles. (foto)

- Una niña de 12 años con cáncer murió tras no poder llegar a un hospital de La Paz para recibir quimioterapia debido a los bloqueos de carreteras, un caso que elevó a diez las víctimas mortales, siete de ellas por falta de atención médica oportuna.

PUBLICIDAD

CHILE

- La Confederación de Estudiantes, la organización universitaria más importante del país, convoca a un paro nacional para protestar contra los recortes del presidente José Antonio Kast. (foto)(video)

COLOMBIA

- El candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, el "firme apoyo" que le expresó la víspera.

- Juan Daniel Oviedo, que fue candidato a la Vicepresidencia en la fórmula de la uribista Paloma Valencia, evitó respaldar a alguno de los dos aspirantes que disputarán la segunda vuelta presidencial, pese a que la excandidata anunció su apoyo al ultraderechista Abelardo de la Espriella. (foto)

PUBLICIDAD

- El presidente Gustavo Petro, rectificó por orden judicial unas acusaciones que hizo el año pasado contra los empresarios Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía, hermanos del senador estadounidense Bernie Moreno, y reconoció que no han sido imputados, acusados ni condenados por esos hechos.

MÉXICO

- Conferencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- La Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes hacen un recorrido por las exposiciones ‘Tepito en la cancha’ y ‘Dinastía Duende, 50 años. Encontrando el oro al final del arcoíris’. (foto)

- Los ministros de Economía de España y México ofrecen una rueda de prensa en Ciudad de México. (foto)(video)

- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presenta una serie de recomendaciones sanitarias rumbo al Mundial 2026, en medio de las preocupaciones por el brote de ébola.

PERÚ

- La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) despliega a otros 50 observadores en las distintas regiones del país, que se unen a los 50 que ya están repartidos por el territorio nacional desde hace dos semanas. (foto) (video)

PUBLICIDAD

- Perfil sobre la derechista Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), disputará este domingo, por cuarta vez consecutiva, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (foto)(video)

- Perfil sobre el izquierdista Roberto Sánchez quiere llegar a la Presidencia de Perú bajo el sombrero del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022). (foto)(video)

- La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez representan dos modelos contrapuestos que se enfrentan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (foto)(video)

BRASIL

- El Gobierno divulga el resultado de la balanza comercial en mayo.

- La producción industrial creció un 2,7 % en abril, frente al mismo mes del año pasado, y aumentó un 0,7 % en relación a marzo, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisó a la baja sus expectativas de crecimiento económico para Brasil y ahora prevé una expansión del 1,6 % en 2026 y del 2,1 % en 2027, según su más reciente informe.

PUBLICIDAD

ARGENTINA

- El movimiento feminista Ni Una Menos convoca a una movilización con ocasión del undécimo año de su inicio y tras el reciente feminicidio de la adolescente Agostina Vega. (foto)(video)

- El país formalizó su solicitud de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés), uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo.

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

PARAGUAY

- El Consejo Internacional de Coordinación del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB-ICC) de la Unesco celebra del 3 al 6 de junio su sesión número 38 en las instalaciones de la hidroeléctrica binacional de Itaipú. (foto)(video)

URUGUAY

- El Instituto Nacional de Estadística presenta el informe técnico sobre el Índice de Precios del Consumo correspondiente a mayo de 2026.

- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe mensual correspondiente a actividad, empleo y desempleo en mayo de 2026.

ECUADOR

- La calificadora de riesgo Fitch mejora la calificación internacional del Banco Pichincha, el más grande del país, a B, con perspectiva estable.

- El alcalde de la ciudad de Esmeraldas, Vicko Villacís, figura entre los ocho detenidos en un operativo realizado en cuatro provincias en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos.

- El Business Future of the Americas (BFA) 2026, uno de los encuentros empresariales más importantes de América, se celebra por primera vez en Ecuador con la participación de más de 300 líderes. (foto)(video)

DEPORTES

México - A ocho días para que la Copa del Mundo 2026 arranque de manera oficial, los 6.000 voluntarios de la FIFA durante el torneo en México ya viven el ambiente mundialista y se preparan para garantizar que todo salga bien en los trece partidos que albergarán las tres sedes del país norteamericano. (foto) (video)

PUBLICIDAD

México.- LaLiga y Fever presentan LEGENDS: Inauguración y el presidente de LaLiga Javier Tebas. (foto)

EE.UU.- Fiel al espíritu texano y al lema del estado, 'En Texas todo es más grande', Dallas será la ciudad sede del Mundial donde más partidos se celebrarán, con nueve encuentros programados, entre ellos una semifinal. (foto) (video)

EE.UU.- El Inter Miami recibirá el 16 de septiembre en el Nu Stadium al ganador de la Liga MX para la disputa de la Campeones Cup 2026, el torneo que enfrenta cada año a los vencedores de la MLS y del torneo mexicano, cuyo representante saldrá de un enfrentamiento en julio entre el Toluca y el Cruz Azul.

EE.UU.- Entrenamiento de la selección brasileña previo al Mundial. (foto)(vídeo)

EE.UU.- Entrenamiento de la selección argentina previo al Mundial. (foto)(vídeo)

EE.UU.- Después de 1.230 partidos de temporada regular y tres rondas de 'playoffs', los San Antonio Spurs y los New York Knicks, únicos supervivientes, se miden en la final de la NBA con el anillo en juego. (foto)(vídeo)

Canadá.- Vancouver, una de las dos sedes canadienses del Mundial de fútbol de 2026, recibirá el torneo como escaparate de una ciudad compacta, diversa y abierta al Pacífico, marcada por su paisaje de montañas, mar, rascacielos y barrios multiculturales. (foto) (video)

Panamá.- La selección de Panamá recibirá a República Dominicana en un partido amistoso que marcará su despedida oficial ante su afición rumbo al Mundial. (foto) EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

ma/lnm