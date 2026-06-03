Las olas ponen en aviso a Baleares, Cataluña y Galicia, con descenso de temperaturas en el Mediterráneo

El oleaje pondrá este miércoles en aviso a zonas de Baleares, Cataluña y Galicia, con un descenso de las temperaturas en Mediterráneo, en un día en el que los termómetros bajarán en el arco mediterráneo y Baleares y subirán en el noreste, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Sobre los avisos, estarán en Mallorca y Menorca; Girona y Lugo.

AEMET prevé que este miércoles sea un día marcado por la estabilidad en la mayor parte de España, con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. La excepción estará en el norte: el acercamiento de un frente dejará intervalos de nubes en el Cantábrico y cielos nubosos o cubiertos en Galicia, donde además podrían darse precipitaciones débiles al final del día.

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Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el organismo estatal pronostica que se registrarán nubes bajas en los litorales del este peninsular y Baleares. Mientras tanto, señala que habrá cielos nubosos en el norte de Canarias, con alguna precipitación débil en las islas montañosas, y poco nubosos o despejados en el sur.

En lo que respecta a los termómetros, avanza que las máximas descenderán en el arco mediterráneo y Baleares. Lo harán de forma notable (es decir, más de 6ºC) en el nordeste de Mallorca y en los litorales del sur y sureste de la Península. Por el contrario, aumentarán en el oeste y el norte peninsular, de forma notable en interiores del área cantábrica y alto Ebro. A pesar de los descensos, aún podrán superarse los 35ºC en el Guadalquivir.

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Por otro lado, las mínimas bajarán de forma generalizada en la Península y Baleares, aunque seguirán por encima de los 20ºC en puntos del Guadalquivir y del litoral mediterráneo. Durante esta jornada se esperan heladas en las cumbres de los Pirineos.

Por lo demás, la previsión recoge que predominará el viento de componente oeste en la Península y del este en el Levante. Será moderado en el Ebro y en las zonas costeras, y flojo en general en el resto. No obstante, se esperan intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de tramontana en el Ampurdán y el norte de Baleares, así como de cierzo en el bajo Ebro. En Canarias, el alisio podría venir acompañado de intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

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