Pakistán recupera los últimos cuerpos de 15 asistentes a una boda ahogados en un canal

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Islamabad, 17 ago (EFE).- Las autoridades de Pakistán completaron este lunes la recuperación de los cuerpos de 15 personas, entre ellas seis niños, que murieron ahogadas hace una semana después de que el vehículo en el que regresaban de una boda cayera a un canal en la provincia central de Punyab, informó la Policía.

"Se han recuperado un total de 15 cadáveres, entre ellos seis niños de entre tres y 13 años", declaró a EFE el agente de la Comisaría de Kot Addu, Muhammed Qamar.

El accidente ocurrió cuando un rickshaw de carga (un motocarro de tres ruedas utilizado habitualmente para transportar mercancías) que trasladaba a 26 personas que asistieron a una boda en un pueblo cercano cayó al canal de Muzaffargarh, según la Policía.

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Once personas fueron rescatadas, pero las labores de rescate continuaron durante toda la semana ya que no se había podido localizar a tres de los niños.

El canal de irrigación Muzaffargarh tiene más de 30 metros de anchura y una profundidad que oscila entre los 3,5 y 4,5 metros, según el medio local Dawn News.

Los accidentes de tránsito son habituales en Pakistán debido a infraestructuras deficientes y al incumplimiento generalizado de las normas de tráfico y la sobrecarga de pasajeros, especialmente en zonas rurales, donde vehículos de carga se utilizan a menudo para transportar personas.EFE

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