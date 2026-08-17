Suecia inaugura el nuevo curso escolar con la prohibición de móviles en escuelas primarias

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Copenhague, 17 ago (EFE).- Suecia inauguró este lunes el nuevo curso escolar con la entrada en vigor de una prohibición nacional del uso de los teléfonos móviles en las escuelas primarias, de acuerdo con una reforma legal aprobada antes del verano.

Los alumnos deberán entregar sus teléfonos al entrar al recinto escolar y no les serán devueltos hasta el fin de la jornada, incluyendo también los centros de actividades extraescolares.

"Estoy convencida de que las jornadas escolares libres de teléfonos móviles reducirán el ruido en las clases y crearán mejores condiciones para que los alumnos se concentren en la enseñanza", señaló hoy en un comunicado la ministra de Educación sueca, Simona Mohamsson.

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El Gobierno sueco ha destinado este año 95 millones de coronas (8,6 millones de euros) para habilitar taquillas especiales en las escuelas y gastos administrativos vinculados con la nueva ley.

Alrededor del 80 % de las escuelas de primaria suecas ya contaban con alguna prohibición sobre el uso de los teléfonos, según datos oficiales.

Suecia se une así a otros países europeos como Países Bajos o Dinamarca, que ya contaban con iniciativas similares. EFE