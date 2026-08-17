Paula Echevarría y David Bustamante, sus preciosos mensajes a su hija Daniella en su 18 cumpleaños

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Daniella Bustamante cumple este lunes 17 de agosto 18 años y, como no podía ser de otra manera tratándose de uno de los días más especiales de su vida, sus orgullosos y emocionados padres, David Bustamante y Paula Echevarría, han querido desearle 'feliz cumpleaños' públicamente en su mayoría de edad compartiendo, en sus respectivos perfiles de Instagram, unos preciosos mensajes de felicitación que reflejan la especial relación que ambos mantienen con su 'pequeña'.

La más madrugadora ha sido la actriz, que horas después de sorprender a su hija con una fiesta sorpresa en Candás (Asturias) a la que no faltaron sus mejores amigas, ha compartido una imagen de ambas posando con un dos grandes globos con el número 18 y unas emotivas palabras: "Mi niña, mi leona, mi compañera de vida...Hoy cumples 18 años y no sé en qué momento pasó este tiempo. Qué suerte la mía haber podido crecer contigo mientras tú crecías conmigo", ha confesado, asegurando que aunque "ahora empieza una etapa nueva -Daniella está a punto de empezar sus estudios de Marketing y Relaciones Públicas en una universidad madrileña- hay algo que no cambiará nunca... siempre voy a estar a tu lado. Felices 18 mi amor". "Te quiero más de lo que cabe en cualquier texto", ha finalizado su felicitación.

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Minutos después ha sido David Bustamante -que ha despejado su agenda de conciertos para tener libre este lunes y viajar al pueblo natal de su exmujer para pasar con su hija su cumpleaños- el que siguiendo los pasos de Paula ha compartido una instantánea en blanco y negro con la cumpleañera junto al siguiente mensaje: "¡Felicidades a mi 'miniyo'! ¡Te amo con el alma! Hoy es un día muy emocionante para mí* Te haces mayor, pero siempre serás mi princesa, mi pequeña. ¡Feliz vida, hija mía!" ha expresado emocionado.