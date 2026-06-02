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Ucrania informa de un ataque contra una refinería del sur de Rusia

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Kiev, 2 jun (EFE).- El Estado Mayor ucraniano informó este martes de un ataque aéreo de larga distancia llevado a cabo durante esta madrugada por las fuerzas armadas del país contra la refinería de la ciudad de Ilski de la región de Krasnodar, en el sur de la Federación Rusa.

Según la nota del Estado Mayor, la refinería es una de las más importantes del sur de Rusia y procesa al año unos 6,6 millones de toneladas de petróleo. Los productos que salen de allí son utilizados, entre otros, por el Ejército ruso, según el comunicado.

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“Se ha confirmado un impacto en el objetivo y, como resultado de ello, un incendio en las instalaciones. Se está estableciendo la magnitud de los daños”, se lee en el comunicado.

El texto da cuenta también de otros ataques llevados a cabo por Ucrania durante la noche en los territorios ucranianos ocupados por Rusia. En uno de ellos las fuerzas ucranianas destruyeron un sistema de defensa aérea Pantsir S-1 en Crimea. EFE

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