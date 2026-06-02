Bruselas defiende reforzar el papel global del euro como una "alternativa creíble" al dólar

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha defendido este martes que el euro está en condiciones de reforzar su papel internacional y actuar como una "alternativa creíble" al dólar, para lo que ha reclamado avanzar en proyectos como el euro digital, profundizar la integración de los mercados europeos y reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea.

Durante una conferencia sobre el papel internacional del euro, el político letón ha sostenido que la divisa comunitaria dispone de las fortalezas necesarias para aumentar su peso global y ha recordado que ya ocupa la segunda posición mundial por detrás de la moneda estadounidense, al representar cerca del 20% de las reservas oficiales de divisas y más del 40% de la facturación de las exportaciones internacionales.

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"El euro puede desempeñar un papel aún más importante en la escena internacional y constituir una alternativa creíble para quienes desean reducir su exposición a una única moneda dominante. Tiene todo lo necesario para convertirse en una moneda verdaderamente global, respaldada por tres grandes activos estratégicos: resiliencia interna, alcance mundial y preparación para afrontar los retos del futuro", ha subrayado.

Dombrovskis ha situado el euro digital entre las principales herramientas para reforzar la posición internacional de la moneda europea y ha reclamado acelerar tanto los trabajos legislativos como los preparativos para su futura implantación.

"Hoy nos estamos preparando para dar el paso más importante desde la creación del euro. El euro digital, emitido y respaldado por el Banco Central Europeo mediante tecnología europea, proporcionará a nuestra moneda un ancla monetaria digital, al tiempo que reforzará la autonomía estratégica de la Unión mediante un sistema de pagos soberano y paneuropeo", ha apuntado.

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A su juicio, esta iniciativa contribuirá además a reforzar la autonomía estratégica europea y reducirá la exposición del bloque a presiones externas. "Significa protegerse frente al uso de los canales financieros como instrumentos de coerción política", ha señalado.

El político letón ha abogado asimismo por profundizar la integración de los mercados de capitales europeos, mejorar la competitividad de la economía comunitaria y eliminar las barreras que aún fragmentan el mercado único.

De la misma forma, Dombrovskis ha defendido la apuesta de la Unión Europea por el libre comercio y la cooperación internacional frente a una tendencia global en la que, según ha advertido, "la apertura está dando paso al proteccionismo" y "el multilateralismo está en retroceso".

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"En un momento en que otros levantan barreras, Europa está construyendo puentes. Seguimos abiertos al comercio y a la cooperación con socios tanto nuevos como ya existentes. La UE es ya el mayor bloque comercial del mundo, representa alrededor del 15,8% del comercio mundial y es el principal socio comercial de 80 países", ha recalcado.