Bruselas aplaude el acuerdo que endurece los retornos y avala los centros de deportación: "Pone la casa en orden"

El comisario de Interior, Magnus Brunner, ha aplaudido el acuerdo logrado la pasada noche entre el Consejo (gobiernos) y el Parlamento Europeo para endurecer la política de retornos y consolidar la externalización de los centros de deportación a territorios extracomunitarios, siguiendo el ejemplo de Italia con Albania; porque, ha dicho, permite "poner la casa europea en orden".

"El acuerdo demuestra que estamos poniendo en orden nuestra casa europea. Con las nuevas reglas, tenemos más control sobre quién puede venir a la Unión, quién puede quedarse y quién debe irse", ha defendido el conservador austríaco, en un comunicado difundido tras conocerse el acuerdo entre colegisladores, que necesita aún la adopción formal por los Veintisiete y de la Eurocámara para su entrada en vigor.

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El nuevo reglamento reemplazará una directiva sobre retornos que suma casi dos décadas y crea el encaje legal necesario para que los gobiernos puedan negociar con terceros países la creación de centros de deportación en ese territorio, a donde trasladar migrantes a los que se ha denegado el asilo una vez llegados a la UE y que están a la espera de ser expulsados a su país de origen o tránsito.

Estos acuerdos con terceros países no son compatibles en la actualidad con el Derecho de la Unión, pero el nuevo reglamento establece las condiciones para que lo sean, permitirá a uno, varios países o incluso a la UE negociar con un Estado tercero para instalar bajo su jurisdicción los centros, con la condición de que cumplan los Derechos Humanos, respeten el Derecho internacional y cumplan el principio de 'non-refoulement', es decir, que no realicen devoluciones en caliente.

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"Estas nuevas normas garantizarán procedimientos más rápidos, sencillos y eficaces en toda la Unión Europea para el retorno de nacionales extracomunitarios que no tienen derecho a residir en el país, respetando plenamente el derecho internacional y los derechos fundamentales", ha destacado, por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunnen.

PLAZOS MÁS LARGOS DE DETENCIÓN

El nuevo marco europeo para los retornos aumenta también el plazo máximo durante el que puede estar detenido un migrante en situación irregular mientras se resuelve su expediente, ya que el reglamento permitirá hasta 24 meses de detención con una posible prórroga de 6 meses más si la persona a la que se deniega el asilo no coopera para agilizar su deportación o las autoridades ven riesgo de fuga.

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Estos plazos se podrán aplicar incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños, ya que aunque se apunta que debe ser una medida de "último recurso" y aplicada por el periodo más corto posible teniendo en cuenta el interés superior del menor, la legislación no establece límites por debajo de los 24 meses generales.

El acuerdo ha sido duramente criticado por organizaciones como el Comité Internacional de Rescate (IRC), que ha alertado de que el resultado será "una legislación plagada de peligrosos vacíos" que dejará a los migrantes desprotegidos. "Lo más preocupante es que los gobiernos se han apresurado a reforzar los poderes de deportación sin establecer las salvaguardias adecuadas para evitar detenciones ilegales, los abusos de poder y las violaciones de los Derechos Humanos", ha avisado la directora de política en la UE de IRC, Marta Welander.

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