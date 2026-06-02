Técnico Universitario vence a Barcelona y lo aleja más de Independiente en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 1 jun (EFE).- Técnico Universitario derrotó este lunes por 1-0 a Barcelona y lo alejó del liderato de la Liga Pro ecuatoriana, que ostenta Independiente del Valle con 37 puntos, al cierre de la decimosexta fecha del torneo.

El atacante Vagner Delgado marcó el único gol del encuentro a los 9 minutos, apenas tres después de que su equipo se quedara con un jugador menos por la expulsión del centrocampista colombiano Johan Bocanegra.

Pese a la inferioridad numérica, Técnico Universitario se defendió con orden y apeló al contragolpe para conservar la ventaja. Barcelona, en cambio, volvió a exhibir problemas de funcionamiento colectivo, lo que profundizó las críticas de sus aficionados hacia el técnico venezolano César Farías y hacia varios de los jugadores del plantel.

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El cuadro guayaquileño, que recientemente quedó eliminado de la Copa Libertadores, se ubicó en el cuarto puesto con 26 puntos, a 11 de Independiente, y Técnico Universitario, en el noveno lugar con 20 unidades.

Por su parte, el Leones del Norte y Macará empataron 1-1 con goles de Juan Luis Anangonó y del uruguayo Luca Ferro, respectivamente.

Con el empate, Leones del Norte quedó decimotercero con 17 puntos y Macará décimo con 20 unidades.

Macará se clasificó para los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se enfrentará a uno de los equipos que avance desde los 'playoffs' entre los segundos de la fase de grupos de la Sudamericana y los terceros de la Libertadores.

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El partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Orense fue aplazado debido a la convocatoria de jugadores albos a sus selecciones nacionales, como el portero ecuatoriano Gonzalo Valle y el defensa haitiano Ricardo Adé.

La tabla de goleadores al término de la decimosexta fecha es liderada por cinco jugadores, todos con seis tantos: el argentino Agustín Herrera (Orense), el boliviano Bruno Miranda (Aucas), Edinson Mero (Guayaquil City), Emerson Pata (Independiente del Valle) y Byron Palacios (Universidad Católica).

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La liga profesional ecuatoriana se suspenderá desde este lunes y se reanudará cuando concluya la participación de Ecuador en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. EFE