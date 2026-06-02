Centenares de jóvenes se manifiestan en Bogotá para respaldar a Cepeda en segunda vuelta

Bogotá, 1 jun (EFE).- Centenares de jóvenes se movilizaron este lunes por la noche en Bogotá para expresar su respaldo al candidato de izquierda Iván Cepeda, quien disputará la Presidencia de Colombia en segunda vuelta con el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella el próximo 21 de junio.

La movilización tuvo lugar un día después de la primera vuelta presidencial, en la que De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), mientras que Cepeda consiguió 9,6 millones de apoyos (40,90 %).

Lo que comenzó como una concentración en las inmediaciones de la sede del Pacto Histórico, en el centro de la capital, terminó convirtiéndose en una movilización que recorrió varios tramos de la carrera Séptima, una de las principales avenidas de Bogotá.

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Los manifestantes portaron banderas, pancartas y consignas de apoyo a Cepeda y a su compañera de fórmula a la Vicepresidencia, Aída Quilcué, en una demostración de respaldo al proyecto político progresista tras los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial celebrada el domingo.

La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández aseguró en un video publicado en la red social X que "más de 800 jóvenes" acudieron a una reunión convocada por la dirección juvenil del movimiento.

"Por ellos, por la educación, por los animales, por la juventud, por las mujeres. Por esto es que nos movilizamos. Por esto es que tenemos fe. Por esto es que no podemos rendirnos por la gente, por el pueblo, por la dignidad popular, por la dignidad de este país", afirmó la congresista.

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Hernández agregó que la asistencia masiva es una muestra de esperanza para el sector progresista y llamó a mantener la movilización de cara a la segunda vuelta.

"No hay nada perdido, nada se ha perdido. Vamos a lograrlo. Vamos a ganar con Iván Cepeda y con Aída Quilcué en segunda vuelta", manifestó.

Cepeda hizo este lunes un llamado a los sectores progresistas y de centro para consolidar una mayoría que le permita remontar la diferencia de más de 600.000 votos que lo separó de su rival en la primera ronda. EFE