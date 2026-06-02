Salen a la luz más detalles de la boda de Rocío Crusset: su baile con Carlos Herrera, y el look de Mariló Montero

Rocío Crusset y Charlie Schein se dieron el 'sí quiero' este sábado en una íntima boda religiosa celebrada en Nueva York de la que, gracias a sus protagonistas, conocemos cada vez más detalles. El primero en pronunciarse sobre el día más feliz en la vida de su hija era Carlos Herrera que, en conversación con Vanitatis, revelaba que el vestido de novia que había lucido la modelo lo había diseñado ella misma, o que en el restaurante de Park Avenue en el que celebraron el convite no faltaron guiños a España, como una pata de jamón ibérico con cortadora, o vinos de Sanlúcar, Rioja y Canarias.

Además, confesaba que los recién casados habían abierto en baile nupcial al ritmo de Frank Sinatra, y que él también se había arrancado a bailar con su hija una sevillana, 'Me sabe a sal'. Un baile muy especial que ha compartido en redes una íntima amiga de Rocío, y en el que vemos al presentador de 'Herrera en COPE' apareciendo tras una columna y mirando divertido a su yerno para que se 'eche a un lado' y le deje bailar con su hija. Un momento muy emotivo en el que se aprecia la complicidad de Herrera y su 'niña', radiante en su enlace con un precioso y delicado diseño de encaje con escote en uve, espalda descubierta y manga al codo creado por ella y cosido por una amiga que es modista.

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Un vestido del que Mariló Montero ha descubierto su proceso de creación con su primera publicación en Instagram tras la boda de su hija. Horas después de aterrizar en Madrid y confesar lo "mágica" que había sido la ceremonia y lo bien que salió todo, la periodista ha revelado a sus seguidores el espectacular look que lució en el 'sí quiero' de Rocío y Charlie, protagonizado por un elegantísimo diseño bicolor de Sybilla en rojo y rosa, con cuerpo entallado con escote en pico y falda midi de vuelo de talle alto efecto fajín con bolsillos invisibles, que ha completado con joyas de Suárez.

"Viendo a mi hija casarse enamorada, siento que algunos de los sueños más importantes de mi vida se están cumpliendo delante de mis ojos. La llevé de la mano cuando era niña y hoy la veo caminar hacia el amor que ha elegido. El corazón se me aprieta un poco, sí, pero no de tristeza, sino de emoción y de gratitud. Porque pocas veces una madre tiene la suerte de ver cumplido un sueño tan grande y tan sencillo a la vez: que su hija sea libre, feliz y amada", ha confesado la tertuliana en redes sociales junto a varias imágenes ayudando a su hija a colocarse el vestido antes de la boda.

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"Gracias mami por ser siempre tan paciente y generosa conmigo. Eres la mejor y te quiero más que a nadie", ha comentado Rocío en la publicación, presumiendo del especial vínculo que tiene con su madre