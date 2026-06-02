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Plaud Team captura y estructura las conversaciones de los grupos de trabajo para aprovechar este contexto

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Plaud ha presentado 'Plaud Team', un nuevo espacio de trabajo en equipo diseñado para ayudar a las organizaciones a capturar, estructurar y desarrollar las conversaciones en las que realmente se lleva a cabo el trabajo.

'Plaud Team' extiende la toma de notas con inteligencia artificial de una herramienta personal a una capa compartida de inteligencia organizacional, que ayudar a los equipos de trabajo a aprovechar las conversaciones en las que "ponen a prueba ideas, analizan problemas y deciden qué hacer a continuación", como ha expuesto el cofundador y director ejecutivo de Plaud, Nathan Xu.

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Para ello, introduce espacios de trabajo dedicados para grupos de trabajo que facilitan la implementación, la gestión y la colaboración, y mantiene las notas privadas por defecto, a menos que los usuarios decidan compartirlas.

Las nuevas funciones de colaboración permiten a los equipos centralizar el contexto de las conversaciones en toda la organización, de modo que todos se mantengan informados y al día, incluso si no han estado presentes físicamente, como se destaca en una nota de prensa.

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