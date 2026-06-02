Kiev pide tras ataque ruso que la UE financie la compra de misiles antibalísticos a EE.UU.

Kiev, 2 jun (EFE).- El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, pidió este martes tras un nuevo ataque masivo ruso en el que hasta treinta misiles rusos impactaron en objetivos, que la UE empiece a destinar dinero del llamado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz al programa PURL, por el que Ucrania compra a EE.UU. con dinero de países sobre todo europeos misiles antibalísticos y más sistemas Patriot con los que se lanzan estos misiles.

“Utilicen el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz”, escribió en X Sibiga, “para comprar sistemas Patriot adicionales y misiles para Ucrania”.

Sibiga hizo esta petición días después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidiera en una carta dirigida al Congreso de EE.UU. y al presidente estadounidense, Donald Trump, que Washington incremente el ritmo de los suministros de misiles antibalísticos a Ucrania.

PUBLICIDAD

Zelenski advertía en la misiva del déficit que sufre Ucrania en misiles PAC-3 para sistemas Patriot, el armamento más eficaz con el que cuenta Kiev para hacer frente a los misiles balísticos rusos.

EE.UU. dejó de enviar armas gratis a Ucrania con el regreso de Trump a la Casa Blanca. Los socios sobre todo europeos de Ucrania cubren ahora la factura de las armas que siguen llegando a Ucrania de EE.UU.

El presidente ucraniano decía en su mensaje a Trump y al Congreso que los misiles balísticos son el único capítulo de la guerra en el que Rusia conserva su ventaja sobre Ucrania en la guerra.

Sibiga abundó en la idea de que Rusia está perdiendo en el frente y recurre al terror ante su impotencia para ganar la guerra. “No hay cantidad de misiles que pueda cambiar eso”, escribió el ministro en X.

El jefe de la diplomacia ucraniana urgió además a los aliados de Ucrania a que den un nuevo impulso a la llamada “coalición anti-balística”, formada sobre todo por países europeos y que tiene entre sus objetivos empezar a producir en Europa misiles capaces de derribar misiles balísticos de modo que el continente deje de depender de EE.UU. en este campo.

PUBLICIDAD

Sibiga también pidió a sus socios europeos en su mensaje que, en respuesta a los ataques continuados rusos, abran ya las negociaciones sobre los seis grupos de capítulos en que Ucrania ha de ser evaluada para avanzar en su ingreso a la UE. EFE