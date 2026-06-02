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La Ertzaintza localizó un cadáver en un domicilio de Mundaka (Bizkaia) el domingo y abrió una investigación

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La Ertzaintza localizó un cadáver en un domicilio de Mundaka (Bizkaia) el pasado domingo y abrió una investigación para determinar las causas de su muerte, según ha informado a Europa Press la Ertzaintza.

El cuerpo sin vida se encontró en la madrugada del pasado domingo en una vivienda de la localidad vizcaína y fue trasladado al Instituto Anatómico Forense para que la autopsia determine las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. Al parecer, éste presentaba indicios de violencia.

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