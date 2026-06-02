Pato Garino (Estudiantes): “Vamos a pelear hasta el último segundo para lograr el ascenso”

Pablo Pérez Espino

Madrid, 2 jun (EFE).- 'Pato' Garino, veterano alero argentino del Movistar Estudiantes, analiza en una entrevista con la Agencia EFE cómo afronta su club, un histórico del baloncesto español, la lucha por retornar a la Liga Endesa. Asegura que pelearán "hasta el último segundo" para lograr el ascenso en la fase final que se disputa el próximo fin de semana en A Coruña, la cuarta que afrontan los colegiales desde su descenso a Primera FEB en 2021.

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En las instalaciones de la Movistar Academy Margariños, Patricio 'Pato' Garino (Mar de la Plata, Argentina 1993), internacional con su país, repasa también el momento que atraviesa el baloncesto argentino y su impacto en la competición española con la irrupción, entre otros, de jóvenes figuras como la de su compatriota Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos).

Pregunta: Llega el momento más importante de la temporada. ¿Cómo afronta el Estudiantes la Final a Cuatro del próximo sábado?

Respuesta: Vamos con mucha ilusión. Estamos muy contentos del momento por el que estamos pasando. El primer partido de ‘play-off’ con Alicante fue el primero en el que estábamos todos juntos desde la Copa y, la verdad, que fuimos de menor a mayor. Con sensaciones muy positivas, con muchas ganas y con la expectativa de ganarlo todo, que es el objetivo principal.

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P: ¿Cómo ve el ambiente en el vestuario? ¿Cómo se viven desde dentro este tipo de eliminatorias?

R: Con muchas ganas. Hoy por hoy, un poquito ansiosos, son ya casi diez días sin tener partido, podría hacerse más pronto. Pero bueno, tenemos un equipo muy veterano, muchos jugadores que han jugado ya Final Fours, muchos que han tenido distintos ascensos con otros equipos, así que con un poco más de tranquilidad pero con muchas ganas de jugar de una vez por todas.

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P: ¿Es la experiencia, en estos momentos decisivos, un ‘extra’?

R: Sin duda, son partidos en los que la experiencia te da otro tipo de decisiones, de serenidad, de tranquilidad que tal vez otro equipo no tiene. No sé cuántos jugadores del Oviedo han jugado una Final Four o cuántos han ascendido con algún equipo, pero obviamente es una situación máxima de la temporada, que es lo principal que tenemos, y nos estamos jugando la vida.

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P: ¿A nivel personal, usted que ha jugado al máximo nivel, cómo afronta ahora jugar una eliminatoria por el ascenso a la Liga Endesa?

R: He tenido la oportunidad de vivir un montón de partidos muy importantes en mi vida: Mundiales, NBA, Euroliga… Ya con los años te das cuenta de que es un partido más. Más allá de la presión, que siempre existe, o de cumplir el objetivo, es un partido más.

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P: El hecho del sábado sea la cuarta Final Four de Estudiantes desde su descenso en 2021, ¿puede condicionar de cara al sábado?

R: Hemos tenido una temporada bastante rocosa y se ha sentido esa parte, más que nada, en el afuera. Hemos perdido muchos partidos que tal vez no teníamos previsto perder y se ha hecho notar esa presión, por así decirlo, del afuera. Son muchos años en esta liga, donde no deberíamos estar, pero la experiencia creo que es lo que va a marcar la diferencia. Queremos ganar todos los partidos que jugamos y es lo que vamos a hacer. La historia del club es muy importante, pero para nosotros es ir a ganar primer contra Oviedo y luego contra el que venga.

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P: ¿Cómo valora al Alimerka Oviedo, su rival en semifinales?

R: Son muy peligrosos. Es un club que no ha llegado muchas veces a esta instancia, han tenido una temporada histórica y llegan con unas energías muy altas, con muchas menos expectativas y presión que nosotros. Eso los puede hacer muy peligrosos, jugar más sueltos, más tranquilos. Tienen jugadores de muchísima calidad individual, así que va a ser un partido muy complicado en el que quien sea más agresivo físicamente y logre imponer su ritmo se lo va a llevar.

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P: ¿Cómo ve la otra semifinal? ¿Cree que el hecho de que el Leyma Coruña juegue en casa es un factor diferencial o en este tipo de eliminatorias todo se iguala?

R: Creo que tiene pros y contras. Jugando de local creces un poco más con la gente detrás tuyo, pero al mismo tiempo se siente un poco más la presión. Si las cosas no van a tu manera, la aceleración de la gente detrás tuyo tal vez te puede jugar en contra. Pero bueno, es un partido a vida o muerte, está todo igualado y la otra serie Palencia-Coruña va a ser súper apretada y cualquiera de los dos puede ganar.

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P: Dejando a un lado la eliminatoria, el Dreamland Gran Canaria, un histórico del baloncesto español igual que ustedes, ha perdido la categoría después de 31 temporadas. Allí juegan compatriotas suyos como Nico Brussino. ¿Cómo valora este descenso?

R: Creo que ha sido una sorpresa para más de uno por lo que significa la historia del 'Granca', la calidad de los jugadores que tienen… Ha sido una temporada muy complicada. Hablando con Nico, la verdad es que están muy tocados. Pero es lo que tiene el deporte, lo bueno y lo malo, y no tengo duda de que ellos van a tratar de pasar página para volver a la Liga Endesa lo más rápido posible.

P: Gonzalo Corbalán, otro compatriota suyo, ha dejado muy buena impresión este año. ¿Qué le parece su progresión?

R: Es increíble el salto de calidad que ha dado en estos últimos años. El año pasado fue sensacional la temporada que estuvo en la Primera FEB. Le faltaba agregar a su juego el tiro de tres puntos, la amenaza externa, digamos. Él tiene un físico privilegiado y lo ha usado mucho, pero le faltaba ese poquito para dar ese siguiente paso. El año pasado lo dio y este año en la Liga Endesa… No sé si todos nos esperábamos semejante calidad, semejante actuación partido a partido, pero bueno, tiene una confianza extraordinaria y es un motor increíble en los dos lados de la cancha.

P: ¿Cómo valora el momento que vive el baloncesto argentino y su impacto en la liga española?

R: Como país, es un aliciente enorme en esa transición generacional con nosotros, que estamos más grandes, aunque siguen estando presentes figuras como Facu (Campazzo), Deck, Laprovittola, Vildoza… Hay muchos jugadores, pero esta camada que viene y que está liderando Corbalán, con Cáffaro, con Juani Marcos, está haciendo un gran trabajo y cada uno en su equipo está dando, año a año, ese paso adelante individual y también colectivo. Eso se va a trasladar, indudablemente, a la selección, así que bienvenido sea.

P: El Estudiantes afronta este fin de semana una eliminatoria clave, el momento más importante de la temporada. ¿Qué le diría al aficionado de cara al sábado?

R: Que los valoramos muchísimo más de lo que ellos piensan. Para nosotros tener a la afición atrás nuestro significa muchísimo: no estar solos en A Coruña. Sabemos lo que significa para ellos esta Final Four y significa lo mismo para nosotros. Que se queden tranquilos que vamos a pelear hasta el último segundo para lograr el ascenso. EFE