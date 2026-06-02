Baréin: Cadena perpetua a un agente por muerte de un joven detenido por opinar sobre Irán

Manama, 2 jun (EFE).- El Tribunal Penal Supremo de Baréin condenó este martes a cadena perpetua a un agente de las fuerzas de seguridad acusado de "agredir" a un joven de 32 años, que murió a finales de marzo bajo custodia policial tras haber sido arrestado después de publicar opiniones en redes sociales sobre la guerra de Irán.

La agencia de noticias oficial bareiní BNA informó de que la corte "emitió su veredicto en el caso relativo a la muerte de uno de los detenidos, condenando al acusado a cadena perpetua", sin identificar al agresor ni a la víctima, que según ONG locales se trata de Mohamed al Mousawi, cuyo cuerpo fue entregado a su familia el 27 de marzo.

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De acuerdo con el medio, la Unidad Especial de Investigación del reino inició sus pesquisas ese mismo 27 de marzo, cuando empezaron a difundirse informaciones relativas a la muerte y las torturas a las que fue sometido Al Mousawi.

Además, la unidad recibió una notificación del Inspector General del Servicio Nacional de Inteligencia "en la que se indicaba que el fallecido había sido detenido por la agencia y que había sido agredido por uno de sus miembros, lo que le provocó múltiples lesiones".

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"Posteriormente, fue trasladado al hospital, donde falleció a consecuencia de las mismas", añadió BNA, que indicó que las fuerzas de seguridad iniciaron una "investigación exhaustiva para determinar las circunstancias del incidente" y dar seguimiento a todos los procesos realizados desde el arresto hasta el fallecimiento de Al Mousawi.

Tras conocerse la sentencia, el director de incidencia política del Instituto de Baréin para los Derechos y la Democracia (BIRD), Sayed Ahmed Alwadaei, criticó en un comunicado que "esto no es justicia" sino "un intento de minimizar los daños", ya que "el caso sigue rodeado de secretismo".

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"Las autoridades no han revelado el rango del funcionario, las circunstancias de la muerte de Sayed Mohamed Al Mousawi, el lugar donde se cometieron los abusos ni si hubo otros implicados", denunció el responsable de la ONG.

El cuerpo de Al Mousawi fue entregado a su familia en la morgue de un hospital militar el 27 de marzo, con graves signos de tortura, sin que se diera ninguna explicación sobre la causa de la muerte del joven ni sobre su paradero desde su desaparición forzada el 19 de marzo. EFE

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