JetBlue se suma a la reapertura aérea entre EEUU y Venezuela tras los recientes pasos de United y American

JetBlue planea empezar a operar vuelos directos a Venezuela antes de finales de año, lo que supone su primer servicio en la historia al destino latinoamericano, siguiendo una tendencia hacia la reapertura aérea con Estados Unidos, tras las firmas nacionales United y American Airlines.

La ruta que conectará Caracas con Fort Lauderdale (Florida) está sujeta a la aprobación del Gobierno norteamericano y a la finalización de los trámites necesarios para recibir el visto bueno, según un comunicado.

"Fort Lauderdale sigue siendo la puerta de entrada de JetBlue al Caribe y Latinoamérica, y creemos que existe una importante oportunidad para expandir nuestra presencia en la región con el servicio previsto a Caracas", ha destacado el vicepresidente de planificación de red y alianzas con aerolíneas de JetBlue, Dave Jehn.

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Los vuelos directos entre EEUU y Venzuela permanecían suspendidos desde 2019 hasta que, siete años después, tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump ordenó recuperar las conexiones aéreas para vuelos comerciales. Entonces, el Departamento de Transporte aprobó las primeras rutas el pasado mes de marzo.

En consecuencia, American Airlines fue la primera aerolínea en anunciar su vuelta a Venezuela con el primer vuelo de regreso el pasado 30 de abril entre Miami y Caracas, con un Embraer 175 operado por Envoy Air, una subsidiaria de su propiedad. Además, incorporó el pasado 21 de mayo un segundo vuelo diario en esta ruta.

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Por su parte, United reanudará vuelos diarios sin escalas entre Houston y la capital venezolana a partir del 11 de agosto y mediante un Boeing 737 Max 8.

"Después de casi una década, United agradece la oportunidad de reanudar el servicio entre Houston y Venezuela gracias al liderazgo y el apoyo del Departamento de Transporte y del Gobierno de Estados Unidos", subrayó el vicepresidente sénior de Planificación de la Red Global y Alianzas, Patrick Quayle, en un comunicado.

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