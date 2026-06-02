Mueren un soldado británico y otro estadounidense en maniobras militares en la base aérea de Erbil, en Irak

Un soldado de Reino Unido y otro de Estados Unidos han muerto en un accidente durante una maniobra militar conjunta entre fuerzas de ambos países en la base aérea de Erbil, en Irak, en un incidente bajo investigación de las autoridades.

"Un soldado del Ejército de Estados Unidos falleció en un accidente durante un entrenamiento militar en la base aérea de Erbil, Irak. El entrenamiento se realizó con nuestros socios del Ejército Británico, quienes también perdieron a un soldado", ha afirmado en redes la Central del Ejército de Estados Unidos, órgano militar terrestre ligado al Comando Central (CENTCOM).

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En la misma nota, la entidad castrense ha señalado que "el incidente", ocurrido el domingo 31 de mayo, "está bajo investigación", y "la identidad del militar estadounidense fallecido se mantendrá en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares".

Del lado británico, el ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, ha informado a la Cámara de los Comunes del "accidente durante un entrenamiento en el norte de Irak, en el que falleció un miembro del Ejército Británico", según ha recogido la cadena BBC.

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"Sé que la Cámara acompaña en el sentimiento a la familia y a la unidad en estos momentos tan difíciles", ha subrayado tras indicar que "la familia (del militar) ha sido informada y ha solicitado un período de gracia antes de que se publiquen más detalles".