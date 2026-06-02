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Dos heridos en el sur del Líbano tras bombardeos israelíes en las últimas horas

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Redacción Internacional, 2 jun (EFE).- Dos personas resultaron heridas en el sur del Líbano después de que Israel lanzara ataques aéreos contra la ciudad de Tiro y sus alrededores en las últimas horas, mientras ambas partes, que mantienen un alto el fuego vigente, prevén tener este martes conversaciones en Washington.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) señaló que, en el marco de su ofensiva contra la milicia chií Hizbulá, "la aviación enemiga lanzó (hoy) al amanecer un ataque aéreo contra la localidad de Al Mansuri, en el distrito de Tiro, coincidiendo con un bombardeo de artillería sobre la población".

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"Durante la noche, la aviación llevó a cabo un segundo ataque contra una vivienda en Al Hosh, cerca de Tiro, lo que provocó su destrucción y daños en varias casas de los alrededores. Dos heridos fueron rescatados de entre los escombros (...) y trasladados al Hospital Libanés-Italiano", añadió la ANN.

El anuncio de la agencia libanesa se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara el lunes que Hizbulá se había comprometido a detener los ataques contra territorio israelí y que, a cambio, Israel frenaría la ofensiva militar en el Líbano.

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Posteriormente, la embajada libanesa en Washington declaró en un comunicado que las autoridades en Beirut habían recibido confirmación de la aprobación por parte de Hizbulá de la propuesta estadounidense que establece un alto el fuego mutuo en los ataques.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este lunes a Trump que su postura no ha cambiado y que atacará "objetivos terroristas" la capital libanesa si Hizbulá no frena su ofensiva contra territorio israelí. EFE

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