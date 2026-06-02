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Rescatan en Australia a un perro arrastrado por el mar que nadó casi 1 km hasta una isla

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Sídney (Australia), 2 jun (EFE).- Voluntarios del servicio de rescate marítimo de Nueva Gales del Sur, en el este de Australia, rescataron a un perro que fue arrastrado por el mar tras caer desde unas rocas en una localidad costera y que logró sobrevivir al alcanzar a nado una pequeña isla.

El incidente ocurrió poco después del mediodía del lunes en un mirador de esta localidad, cuando varios ciudadanos alertaron a los operadores de radio de la base de la localidad de Batemans Bay sobre la presencia de un perro en apuros mar adentro, según informó a EFE este martes un portavoz de Marine Rescue NSW.

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Tras recibir los avisos, la organización movilizó de inmediato una embarcación de rescate y una moto acuática para localizar al animal, que fue encontrado en la isla de Snapper, un pequeño islote situado a unos 800 metros de la costa.

Uno de los voluntarios desembarcó en la isla y, después de cerca de una hora intentando ganarse la confianza del perro, logró ponerlo a salvo. Con la ayuda del operador de la moto acuática, el animal fue trasladado a la embarcación de rescate y posteriormente llevado a la base local del servicio marítimo.

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Una vez en tierra, los operadores coordinaron su entrega a las autoridades municipales para que recibiera la atención necesaria y facilitar su eventual reencuentro con sus propietarios.

Los rescatistas destacaron que el desenlace favorable estuvo condicionado por las circunstancias excepcionales del momento, ya que el perro consiguió llegar a la isla y las condiciones del mar eran "excepcionalmente tranquilas".

Según el servicio de rescate, el animal habría tardado entre 20 y 30 minutos en alcanzar la isla. Aunque se trata de una distancia poco habitual para un perro doméstico, algunos canes son capaces de recorrer trayectos prolongados a nado cuando las aguas están calmadas y no existen corrientes fuertes. EFE

(foto)(vídeo)

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EFE

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