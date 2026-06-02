Mueren dos pilotos del Ejército de Taiwán en un accidente durante un entrenamiento

El Ministerio de Defensa de Taiwán ha informado este martes de la muerte de dos tenientes de la Fuerza Aérea del territorio insular tras un accidente en un ejercicio de entrenamiento, cuya naturaleza está siendo investigada por las autoridades.

Así lo ha indicado el Comando de la Fuerza Aérea taiwanesa, que ha precisado que los hechos se han producido en "un ejercicio de entrenamiento de vuelo con fallo simulado de motor", según el comunicado difundido por el Ministerio de Defensa.

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Las víctimas de este accidente, ocurrido en la Base Aérea de Gangshan, en la meridional ciudad de Kaohsiung, son los tenientes coronel Lu y Guo, que pilotaban la aeronave "cuando se estrelló en el extremo norte de la pista a las 08.08 (hora local, 3.08 españolas en península y Baleares), resultando en el fallecimiento de ambos pilotos".