Agencias

Mueren dos pilotos del Ejército de Taiwán en un accidente durante un entrenamiento

Guardar
Google icon
Imagen HYLDJEYREREQDKRXCED7NSEZ7U

El Ministerio de Defensa de Taiwán ha informado este martes de la muerte de dos tenientes de la Fuerza Aérea del territorio insular tras un accidente en un ejercicio de entrenamiento, cuya naturaleza está siendo investigada por las autoridades.

Así lo ha indicado el Comando de la Fuerza Aérea taiwanesa, que ha precisado que los hechos se han producido en "un ejercicio de entrenamiento de vuelo con fallo simulado de motor", según el comunicado difundido por el Ministerio de Defensa.

PUBLICIDAD

Las víctimas de este accidente, ocurrido en la Base Aérea de Gangshan, en la meridional ciudad de Kaohsiung, son los tenientes coronel Lu y Guo, que pilotaban la aeronave "cuando se estrelló en el extremo norte de la pista a las 08.08 (hora local, 3.08 españolas en península y Baleares), resultando en el fallecimiento de ambos pilotos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rusia ataca Kiev, Dnipró y Járkov con 73 misiles y más de 600 drones

Infobae

Dos heridos en el sur del Líbano tras bombardeos israelíes en las últimas horas

Infobae

Rescatan en Australia a un perro arrastrado por el mar que nadó casi 1 km hasta una isla

Infobae

Amazon lanza un nuevo 'Prime Day' del 23 al 26 de junio, con ofertas en todas las categorías

Amazon lanza un nuevo 'Prime Day' del 23 al 26 de junio, con ofertas en todas las categorías

Ataque contra residencia en Lugansk cambia cualitativamente guerra en Ucrania, según Putin

Infobae