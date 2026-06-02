Mike Brown: "Deseaba que llegaran esas rachas duras, para poder atravesarlas"

Washington, 2 jun (EFE).- El entrenador de los New York Knicks, Mike Brown, aseguró este martes que durante la temporada incluso deseó que llegaran "rachas duras" para aprender a superarlas como organización.

"Durante la temporada siempre hay momentos duros; para eso está la temporada. Yo incluso deseaba que llegaran esas rachas duras, porque solo atravesándolas como organización, y no solo como equipo, descubres si todos son capaces de mantenerse conectados", aseguró Brown en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Brown ha llevado a los Knicks a sus primeras Finales de la NBA desde 1999 en su primera temporada al frente del banquillo, unas Finales que arrancan mañana contra los San Antonio Spurs.

"Si eres capaz de navegar por parte de esos periodos adversos o difíciles a lo largo del año, te das una oportunidad cuando realmente importa", añadió el técnico de los Knicks.

Brown también recordó su etapa en los Spurs entre 2000 y 2003 como asistente de Gregg Popovich, periodo en el que conquistó un anillo en 2003.

"De Pop aprendí muchísimo, dentro y fuera de la pista. Fue muy influyente en mi vida en aquel momento, no solo en lo profesional, también en lo personal", aseguró Brown sobre el legendario entrenador de los Spurs, que sigue vinculado a la franquicia.

PUBLICIDAD

"Lo más importante que me inculcó fue mantener el rumbo, seguir creciendo, seguir aprendiendo y tratar de tener a todo el mundo conectado, no solo a los 15 o 18 jugadores, sino a cualquiera que forme parte de la organización y de la ciudad", añadió.

Los Knicks se enfrentan a partir de este miércoles a los San Antonio Spurs en sus primeras Finales de la NBA desde 1999, en busca de su primer anillo desde 1973. EFE