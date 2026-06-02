Agencias

El Gobierno nombra directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación a María del Pilar Paneque

Guardar
Google icon
Imagen Q5CU7L2MFJGSJCRRHKZNHUULA4

El Consejo de Ministros ha nombrado este martes como directora del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a María del Pilar Paneque Salgado.

Paneque es catedrática de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), especialista en riesgos hídricos y en estrategias de adaptación a los efectos del cambio climático.

También ha sido Investigadora Principal de 14 proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas (siete de ellos europeos), ha dirigido 12 tesis doctorales y cuenta con cinco sexenios de investigación y transferencia, cinco quinquenios y con mención de Excelencia Docente.

PUBLICIDAD

Asimismo, es directora de ANECA desde el 28 de febrero de 2023, ha desempeñado cargos de gestión académica y de la investigación durante 11 años en dos universidades públicas; entre ellos, vicerrectora de Planificación y Calidad, directora de Ordenación Académica y Estudios de Postgrado, y directora de Campus de Excelencia Internacional.

Ha sido también coordinadora científica y gestora en el panel de Ciencias Sociales de la Agencia Estatal de Investigación

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Maestros mexicanos derriban estatuas del Mundial de Fútbol en medio de protestas

Infobae

Autoridades del este de Libia detienen a más de 800 migrantes y tramitan su deportación

Infobae

Parlamento de Venezuela aprueba la salida del país de Delcy Rodríguez, que viajará a India

Infobae

Mensik domestica la furia de Fonseca

Infobae

Netanyahu anuncia una inversión adicional de unos 4.000 millones de euros para la seguridad del norte de Israel

Netanyahu anuncia una inversión adicional de unos 4.000 millones de euros para la seguridad del norte de Israel