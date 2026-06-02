La Justicia de EE.UU. ratifica el fallo favorable para Argentina en el litigio por YPF

Buenos Aires, 2 jun (EFE).- La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó este martes el pedido presentado por el fondo de inversión británico Burford para que el tribunal revisara el fallo que en marzo pasado favoreció a Argentina en el litigio por la nacionalización de la petrolera YPF, según informó la Procuración del Tesoro del país suramericano.

La decisión ratifica la sentencia emitida el 27 de marzo por una sala de tres jueces de la misma corte, que había revertido una condena de primera instancia contra Argentina por 16.100 millones de dólares en el marco de la demanda iniciada por Burford y la firma estadounidense Eton Park.

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Según indicó la Procuración del Tesoro en un comunicado, el tribunal rechazó la solicitud de 'rehearing en banc', un recurso excepcional mediante el cual las partes pueden solicitar que una decisión sea revisada por todos los jueces activos de la cámara.

Previo a la presentación de este recurso, Burford había anticipado que, en caso de que resultara rechazado, tenía la opción de solicitar un permiso para apelar ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La Procuración del Tesoro de Argentina, organismo encargado de la defensa jurídica del Estado, sostuvo que la resolución de este martes constituye un nuevo respaldo a la posición jurídica del país y reafirma el fallo favorable obtenido durante la apelación.

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El presidente argentino, Javier Milei, compartió este martes un mensaje del presidente de YPF, Horacio Marín, celebrando la decisión y añadió: "¡Vamos YPF carajo!".

El litigio se originó tras la nacionalización de YPF, principal productora de hidrocarburos de Argentina, dispuesta en 2012 durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), cuando el Estado argentino tomó el control del 51 % de las acciones de la petrolera que estaban en manos de la española Repsol.

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Burford y Eton Park impulsaron la demanda en Estados Unidos después de adquirir los derechos litigiosos de las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, vinculadas al grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, que poseía el 25 % de YPF al momento de la expropiación.

Los demandantes sostienen que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes de la compañía al concretar la nacionalización.

En septiembre de 2023, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares, pero esa decisión fue revocada en marzo por la Corte de Apelaciones.

Tras ese fallo, Burford había anticipado que solicitaría una revisión ante el pleno de la cámara, aunque reconoció que este tipo de recursos tiene escasas probabilidades de prosperar.

La firma británica también anunció en mayo que, junto con Eton Park, impulsará un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), al invocar tratados bilaterales de inversión suscritos por Argentina con España y Estados Unidos.

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La Procuración del Tesoro consideró entonces que esa iniciativa era un intento "improcedente" de reactivar un reclamo que ya había sido rechazado por la justicia estadounidense.

YPF tiene un rol estratégico en el sector energético de Argentina como mayor productora de hidrocarburos del país.

Según el balance de YPF presentado a comienzos de mayo, la compañía cuenta con activos por 30.358 millones de dólares y un patrimonio neto de 11.635 millones de dólares. EFE