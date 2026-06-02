Artistas de 6 países se reúnen en el Encuentro Internacional de Improvisación Teatral de Valladolid del 4 al 7 de junio

Va de Impro, el Encuentro Internacional de Improvisación Teatral de Valladolid, celebra este año su décima edición del 4 al 7 de junio con la participación de artistas de seis países, España, Argentina, Uruguay, Perú, México y Alemania.

La cita, que nació en 2017 dentro del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC), se desarrollará en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) con una programación especial que también contará con la participación de alumnado y público en torno a la creación escénica en tiempo real.

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Entre las artistas invitadas destacan Mariana Palau, referente de la improvisación teatral latinoamericana y pionera en la creación de espectáculos unipersonales de impro; Agostina Viglietta, actriz, directora y docente argentina reconocida por su investigación escénica y su trabajo desde una perspectiva feminista; y Pilar Villanueva, actriz, dramaturga y directora mexicana con más de tres décadas de trayectoria internacional.

Junto a ellas participarán figuras de referencia de la improvisación contemporánea como Andrés Pastorini (Uruguay), Irene Rujas y Gonzalo Piñán (Berlín), Antía Vidal, Pedro Placer y Víctor Castro (Galicia), Edu Ferrés, Rubén Hernández, Toto Curcio y Gala M. (Madrid), así como Germán Santori (Sevilla), entre otros artistas procedentes de distintos puntos de España.

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La programación de Va de Impro 2026 incluye, así, ocho espectáculos, una mesa redonda inaugural, nueve masterclass y un laboratorio de creación para alumnado avanzado, según ha informado Va de Impro en un comunicado recogido por Europa Press.

De este modo, Valladolid se convertirá en punto de encuentro para profesionales, alumnado y amantes de la improvisación teatral, con propuestas que exploran múltiples lenguajes escénicos, que abarcan desde la comedia y el teatro físico hasta la dramaturgia más íntima y literaria.

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