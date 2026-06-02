Jeff Luhnow se despide del CD Leganés: "Ha sido uno de los mayores orgullos de mi vida"

El empresario mexicano-estadounidense Jeff Luhnow se despidió este martes de los aficionados del CD Leganés, club que presidió desde junio de 2022 y que deja tras la compra del paquete accionarial que tenía su empresa, Blue Crow Sports Group, por parte de 885 capital.

"Es difícil encontrar las palabras adecuadas para dar las gracias. Y las primeras son para vosotros, la afición. Desde el primer día que llegué al club y a la ciudad me abristeis las puertas y me hicisteis sentir uno más de esta familia", afirmó Luhnow en una carta en las redes sociales del club.

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Luhnow recuerda que "la primera temporada no fue sencilla" y que el aprendizaje que tuvieron les hizo "más fuertes". "Al año siguiente, logramos juntos algo histórico: ascender a Primera División como campeones de liga. Compartir aquella felicidad con vosotros es uno de los recuerdos más bonitos de mi vida", remarcó.

"Y la temporada siguiente también nos dejó momentos inolvidables. Pero si hay una imagen que siempre recordaré es la del día del descenso, con la afición despidiendo al equipo entre aplausos. Aquel día entendí aún más la grandeza de este club y de su gente", añadió.

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Sobre esta temporada, en la que el equipo se salvó en el último partido, reconoce que "no ha salido" como esperaban y que era "consciente de que ha habido decisiones que no han sido acertadas". "Asumo esa responsabilidad con humildad, lo siento", se disculpó.

"Ser presidente del Leganés ha sido una de las mayores responsabilidades, pero también uno de los mayores orgullos de mi vida", prosiguió Luhnow que dio las gracias a la plantilla, empleados del club, a su Junta Directiva y a la ciudad de Leganés por acogerle "como uno más desde el primer momento".

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El ya expresidente del CD Leganés deja claro que "ahora comienza una nueva etapa para el club". "Deseo la mejor de la suerte al nuevo proyecto, el cual estoy convencido logrará éxitos, que seguiré y celebraré allá donde esté. Siempre seré un 'pepinero' más. Muchas gracias de corazón. ¡Aúpa Lega!", sentenció.