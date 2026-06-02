Ciencia convoca las ayudas para redes de investigación con un presupuesto de 6,6 millones

La Agencia Estatal de Investigación ha convocado las ayudas a redes de investigación con un presupuesto de 6,6 millones de euros, según recoge este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objeto de la convocatoria es incentivar la creación de redes de investigación para promover la complementariedad de capacidades y optimizar los recursos de investigación existentes. Las actividades científico-técnicas a las que van dirigidas estas redes tienen que demostrar su valor añadido en base a la consecución de objetivos comunes y compartidos y la realización de actividades que no podrían financiarse a través de otros instrumentos.

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Las ayudas financiarán las actividades para la creación y desarrollo de redes de grupos de investigación encaminadas a fomentar la colaboración, coordinación y creación de sinergias y complementariedad entre grupos de investigación financiados en convocatorias anteriores de proyectos del Plan Estatal de I+D+i, así como incrementar el impacto de los resultados de investigación obtenidos en dichos proyectos.

Asimismo, se busca fomentar la coordinación interna y las actividades de las redes de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), así como contribuir a la gestión y a la coordinación nacional de iniciativas estratégicas de I+D+i nacionales o internacionales.

También se financiará la planificación de actividades conjuntas futuras y consolidar los resultados de actividades de I+D+i obtenidos en las actuaciones financiadas en los Planes Complementarios de I+D+i de coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 10 de junio y finalizará a las 14.00 horas del día 1 de julio de 2026.