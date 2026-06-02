La India retrasa al 4 de junio la llegada de la principal temporada de monzones

Nueva Delhi, 2 jun (EFE).- El Departamento Meteorológico de la India (IMD) retrasó la llegada del monzón al territorio nacional y prevé ahora que toque tierra en el estado sureño de Kerala alrededor del próximo 4 de junio, tras haber pronosticado inicialmente un inusual adelanto de las lluvias para el 26 de mayo.

"Las condiciones son favorables para un mayor avance del monzón del suroeste hacia algunas partes más del suroeste y sureste del mar Arábigo, las islas Laquedivas, algunas partes de Kerala y Tamil Nadu, algunas partes más del suroeste, centro-oeste, centro-este y noreste de la bahía de Bengala, y las partes restantes del sureste de la bahía de Bengala alrededor del 4 de junio", informó el IMD en un comunicado este martes.

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El inicio de estas precipitaciones pondrá fin a un sofocante mes de mayo y a un abril que se convirtió en el más caluroso de los últimos cuatro años, dejando marcas como los 47,6 grados registrados en el estado norteño de Uttar, una de las cifras más altas desde 1901.

El IMD proyectó recientemente que la próxima temporada de monzones registrará un 10 % menos de precipitaciones de lo normal entre junio y septiembre, impulsado por el fenómeno de El Niño, que históricamente trae consigo sequías y afecta al volumen de lluvias en la región.

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La llegada del monzón es muy determinante desde el punto de vista económico para la India. El monzón aporta el 75 % de las precipitaciones anuales a una nación donde el 60 % de los cultivos dependen de las lluvias y la agricultura da empleo al 54 % de la fuerza laboral.

Una vez que las lluvias alcancen Kerala en junio, el frente avanzará para cubrir las plantaciones de té y café del sur de la India en su primera semana.

Diez días después, alcanzará las áreas algodoneras del este, llegará a los campos de girasoles del centro en unas tres semanas y bañará los arrozales del oeste a principios de julio, antes de retirarse en septiembre.

A pesar de ser vitales para la economía, estos intensos temporales provocan anualmente centenares de muertes y cuantiosos daños materiales a su paso, especialmente por los estados montañosos del Himalaya, causando solo el año pasado más de 500 víctimas mortales en distintas regiones del norte de la India. EFE

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