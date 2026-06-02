Casillas y las elecciones en el Real Madrid: "No me han tanteado para ninguna candidatura, estoy expectante"

El exfutbolista español del Real Madrid Íker Casillas reveló este martes que no le "han tanteado para ninguna candidatura" a las elecciones a la presidencia del club merengue, que se celebran este domingo y ante las que está "expectante", al mismo tiempo que elogió a Raúl González Blanco, "un madridista cien por cien" y que sería el director deportivo de la entidad si Enrique Riquelme es elegido.

"No me ha tanteado para ninguna candidatura, estoy expectante como socio y aficionado", dijo tajante el exportero, después de que varias informaciones le relacionaran con la candidatura de Enrique Riquelme a las elecciones a la presidencia del club merengue.

De hecho, este martes, Casillas se pronunció en sus redes sociales por las críticas recibidas. "Pocas lecciones de madridismo necesito", escribió en 'X'. Y este miércoles, desde 'Legends, The Home of Football presented by LaLiga', valoró el anuncio de Riquelme, quien adelantó en la Cadena SER que Raúl González Blanco será su director deportivo si es elegido por los socios como presidente.

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"Poco se puede decir de un grandísimo jugador, un madridista cien por cien. Si ha optado por él, es porque lo han pensado mucho y creen que es el elegido. Todo lo que sea bueno para el Real Madrid es fabuloso", señaló.

Además, defendió que los porteros convocados para el Mundial -Unai Simón, David Raya y Joan García- "son los que se lo han merecido". "Son tres grandes porteros, han hecho una temporada fabulosa. Es bueno para el seleccionador, que va a tener gente comprometida. El que ponga seguro que será lo mejor para la selección", afirmó.

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"David Raya es la continuidad, ha tenido su reconocimiento, aunque la pena fue que no consiguiera la Copa de Europa. Le invito a que siga como está, llegarán muchos éxitos. Para Joan, no es fácil ocupar la portería del Barcelona, es joven, con mucha personalidad y vitalidad. Y Unai es el portero que ha tenido esa seguridad y confianza de los seleccionadores, y tiene más experiencia y veteranía en ese puesto", analizó.

Para Casillas, "son tres competidores natos". "Cuando tienes tres tíos tan válidos, los compañeros y el seleccionador están tranquilos", expresó, antes de reconocer que "es difícil" para Raya los días posteriores a perder esa final de Champions frente al Paris Saint-Germain.

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"Cuando no consigues ganar una final así, el pensamiento es continuo, pero es lo que tiene el fútbol. Lo bueno es que cada tres días tienes una revancha. Es duro, pero no te queda más remedio que pensar en lo que viene, quedándote con la bueno", aconsejó.

Finalmente, elogió a la actual selección española, que "tiene un equipazo", aunque auguró un Mundial "parejo". "No veo una selección que sea más que otra, va a estar todo muy igualado. Los pequeños detalles serán claves, hay distancias, países, temperaturas.. No va a ser tan cómodo como la gente piensa. También influye que haya tantas selecciones, a ver cómo queda el cuadro", dijo.

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"Ya son 16 años, pero me sigo emocionando cuando lo veo (el triunfo en el Mundial de 2010). En su momento no fuimos tan conscientes, yo lo sigo viviendo allá donde vamos. Tiene que ser gratificante que hacer una cosa así suponga tanto para tanta gente, no solo para los que lo vivieron, sino para los niños que lo han visto después y se emocionan. Eso es muy bonito", zanjó.