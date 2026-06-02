Honduras e Israel amplían su cooperación en agricultura, educación, seguridad y tecnología

Tegucigalpa, 2 jun (EFE).- Honduras e Israel suscribieron este martes una adenda al llamado Plan de Cooperación bilateral, con la que se amplía y moderniza la agenda conjunta en agricultura, educación, seguridad y tecnología, informó una fuente oficial.

La firma del documento estuvo a cargo de la canciller hondureña, Mireya Agüero, y de la directora de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Estado de Israel (MASHAV), Eynat Schlein, en un acto en Tegucigalpa en el que ambas partes destacaron la voluntad de fortalecer una relación diplomática que supera las siete décadas.

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Agüero afirmó que la suscripción de esta adenda reafirma los lazos entre Honduras e Israel, sustentados en "la amistad, el diálogo político permanente y una cooperación técnica" orientada a resultados concretos.

Enfatizó que el nuevo plan permitirá impulsar iniciativas vinculadas con la seguridad alimentaria, la modernización agrícola, la gestión eficiente de los recursos hídricos, la salud pública, la innovación tecnológica y la resiliencia frente al cambio climático.

Por su parte, el embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, señaló que la cooperación bilateral también se extenderá a áreas emergentes como la seguridad pública y la ciberseguridad, el desarrollo del ecosistema digital, el transporte, la infraestructura inteligente, el turismo, la cultura, así como las energías renovables y la eficiencia energética.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras indicó en un comunicado que, como parte de esta cooperación con Israel, se impulsarán programas de capacitación especializada, becas, intercambios de expertos y asistencia técnica, con el objetivo de facilitar la adopción de buenas prácticas reconocidas internacionalmente.

Honduras destacó que este acuerdo refleja su interés en consolidarse "como un socio confiable para la cooperación internacional", mediante alianzas orientadas al desarrollo sostenible, la innovación y el fortalecimiento institucional.

Como paso previo a la firma, delegaciones de ambos países mantuvieron una reunión técnica en la que participaron la subsecretaria hondureña de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista; el embajador Goren; la directora de Mashav, Einat Schlein, y la asesora del Gobierno israelí, Emilia Alejandra Kuschnir. EFE

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