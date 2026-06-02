Parlamento chileno aprueba ley contra la violencia en aulas, que permite revisar mochilas

Santiago de Chile, 2 jun (EFE).- El Parlamento de Chile aprobó este martes una polémica ley para combatir la violencia en las escuelas, que incluye el endurecimiento de penas en delitos cometidos en las aulas, la revisión de mochilas y bolsos o la prohibición de portar prendas que tapen el rostro.

Por una amplia mayoría de 105 votos a favor y 46 en contra, la Cámara de Diputados dio luz verde a una iniciativa impulsada por el Gobierno del ultraconservador José Antonio Kast, que también contempla la prohibición de acceder a la educación gratuita universitaria durante cinco años para aquellos jóvenes que cometan delitos en las aulas.

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"La idea es que quienes cometan delitos en el contexto educativo, ya sea contra la vida o contra la propiedad, queden inhabilitados de acceder al beneficio de la gratuidad en la educación superior (durante cinco años)", dijo la ministra de Educación, tras la votación.

La medida, denominada 'Escuelas Protegidas', contó con el respaldo de la coalición de extrema derecha y derecha tradicional que sustenta al gobierno de Kast, además del apoyo del populista Partido de la Gente (PDG) y de la Democracia Cristiana, de centro.

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La ley, que debe ser sancionada por el mandatario para su entrada en vigor, propone modificar el Código Penal y considerar un agravante la comisión de un delito en establecimientos educacionales.

Congresistas de oposición, sin embargo, hicieron reserva de constitucionalidad por considerar que vulnera derechos de niños y adolescentes, además de principios como la igualdad ante la ley.

"Sigue siendo un proyecto que criminaliza y no resuelve el problema de la violencia en la sociedad que se expresa en las escuelas", afirmó durante el debate el diputado comunista Luis Cuello.

El Gobierno de Kast presentó el proyecto de ley después de que un joven de 18 años mató con un arma blanca a una asistente educacional e hirió a otras cuatro personas en un colegio de la ciudad minera de Calama, 1.500 kilómetros al norte de Santiago, a fines de marzo.

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El caso fue el primero tipificado por la Fiscalía chilena como 'Violencia escolar dirigida' (TVS), concepto que hace referencia a un tipo de agresión extrema y planificada dentro de recintos educativos, donde un estudiante ataca directamente a miembros específicos de la comunidad escolar.

La violencia en las aulas, no obstante, se ha convertido en un problema en Chile en los últimos años y los llamados 'liceos emblemáticos', instituciones de educación pública tradicionales y de alto prestigio académico, son con frecuencia epicentro de movilizaciones violentas, donde desconocidos vestidos con enterizos de trabajo blancos lanzan bombas molotov y destruyen mobiliario público.

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Durante la discusión de la norma, el Gobierno aseguró en el Parlamento que más de la mitad de los colegios del país registraron casos policiales en 2025. EFE