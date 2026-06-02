De la Fuente: "Estamos mejor que en la Eurocopa porque somos más maduros y tenemos más experiencia"

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ha asegurado que ve a la selección para este Mundial 2026 mejor que en la pasada Eurocopa, en la que se proclamaron campeones, ya que cuentan con "más experiencia y más confianza", y considera que Lamine Yamal "va a estar para el primer partido" de la fase de grupos.

"Yo creo que sí (están mejor que en la Eurocopa), porque estamos más maduros, tenemos más experiencia, más conocimiento y los jugadores están más confiados. Tenemos confianza en nuestras posibilidades, en lo que queremos conseguir, y ese convencimiento es muy importante también para poder rendir a la exigencia de este Mundial, que va a ser máxima", señaló en una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER.

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Sin embargo, advirtió del nivel con el que cuentan sus rivales. "¿Tenemos opciones de ganar el Mundial? Claro que sí, pero las mismas que tiene 8 o 10 selecciones: Inglaterra, Portugal, Brasil, Argentina, Países Bajos, Francia... Es el Mundial en la historia con más candidatos reales a ganar", afirmó.

"Nunca vamos a negar la realidad, que es que nos sentimos capaces de conseguirlo. Pero también es verdad que la gente tiene que entender que es muy difícil, muy difícil. Hay otras selecciones tan potentes, tan fuertes, tan preparadas como la nuestra. Además, en esto del fútbol, en un partido, siendo superior al rival, puedes perder. Encima no solo tienes que ser mejor, tiene que darse una serie de circunstancias que te lleven a poder ganar el partido. La realidad del fútbol nos ha enseñado que con registros infinitamente peores al rival, el rival te puede ganar", continuó.

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También insistió en que esta es una semana "para limpiar la cabeza" y para "olvidarse de todo lo vivido hasta ahora, de lo bueno y lo menos bueno". "No me preocupa para nada que hayan tenido mejor o peor año. La motivación supera cualquier otra circunstancia. El estado de forma un día lo tienes y otro, no. Teniendo la cabeza bien, yo creo que ya empiezas a darle forma a los otros aspectos. Van a empezar a jugar una temporada nueva en el Mundial", advirtió.

"España está viviendo una ilusión como no se vivía desde hace mucho tiempo. No hay que perderle cara a la ilusión, es lo que mueve el corazón y te empuja a conseguir cosas importantes. Hay que seguir alimentando la ilusión, pero con la conciencia y la responsabilidad de saber que es muy difícil. Nosotros nos sentimos capaces de conseguirlo y no nos vamos a dejar nada en el camino", prosiguió.

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También reconoció que está "pletórico" ante esta cita. "Me encuentro con mucha ilusión, motivado. Los futbolistas están entregados, les veo a todos con el mismo espíritu, con las mismas ganas (...) Hay jugadores que han adelantado el retorno porque tenían ganas de estar aquí con nosotros; Yeremy Pino ayer, Mikel Merino hoy, y mañana se incorporan ya el resto de jugadores. Inconscientemente, todos estábamos mirando de reojo el Mundial", expresó.

En otro orden de cosas, el técnico riojano aseguró que Lamine Yamal está "en un momento muy bueno para la altura de la recuperación en que se encuentra". "Yo creo que va a poder estar para el primer partido, igual que Nico -Williams- y Mikel Merino. Mikel Merino en Coruña va a jugar seguramente. Están entrenando a un ritmo fantástico, perfectamente coordinado con sus clubes, saben cada segundo lo que están haciendo en este entrenamiento", subrayó.

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Además, desveló qué le dijo cuando se lesionó. "Le dije que tuviese tranquilidad y calma, que había que esperar los tiempos y no adelantar acontecimientos. Ese es el momento de los grandes profesionales médicos", dijo. "Es un futbolista especial, diferente. Son muy pocos los jugadores en el mundo que tienen ese nivel. Ahora, será mejor en la medida que entienda que el colectivo le va a hacer competir mejor y crecer más. Sus compañeros de viaje tampoco son flojos. Tenemos al Balón de Oro, tenemos, en determinadas posiciones, a los mejores jugadores del mundo. Aquí anteponemos el bien general siempre ante el bien particular", avisó.

Sin embargo, no quiso desvelar quién formará en portería en el debut mundialista. "Yo sé quién es mi portero. Hoy puedo decir la alineación de Cabo Verde, pero hay que esperar", dijo. "Con Joan no teníamos ninguna duda, debutó conmigo en la Sub-21. Le conozco desde hace muchísimo tiempo y sé su calidad humana y su calidad futbolística; este año ha sido espectacular, pero de igual manera que hay que ser justo", indicó.

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"David Raya es considerado en Inglaterra el mejor portero del mundo y la trayectoria profesional que lleva Unai Simón es para quitarse el sombrero. Cualquiera de los que juegue va a ser un portero 'top' mundial, y a mí eso me da mucha tranquilidad. Entre ellos aceptan perfectamente el rol que les corresponda. Independientemente de quién tenga que jugar, no hay ningún problema entre ellos", añadió.

"Otra fortaleza de este equipo es la gran versatilidad de muchos jugadores: Eric, Pubill, Marcos Llorente, Dani Olmo, Gavi... Tenemos muchos registros para jugar de diferentes maneras (...) Eric es de los nuestros; le conozco desde que era Sub-19", señaló, antes de hablar de Gavi. "Gavi es una persona muy querida dentro del grupo. Es el 'juguetillo', da alegría, gasta bromas a uno y a otro. Luego te ofrece también una posibilidad de jugar de diferentes maneras. La fortaleza de Gavi es que es el nexo de unión con todos. Es un chico muy observador, se fija mucho", recalcó.

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Sobre las dudas sobre la disputa del duelo ante Irak en Riazor por el estado del césped, De la Fuente explicó que están "trabajando muchísimo" para que el terreno de juego "esté en perfectas condiciones". "Seguro que va a estar listo el campo", manifestó.

Por último, De la Fuente alabó a Luis Enrique por la consecución de su tercera Champions, la segunda con el Paris Saint-Germain. "Aprovecho para felicitarle y reconocer el grandísimo trabajo que ha hecho, el grandísimo entrenador que es. Ha hecho algo impresionante: convertir un equipo que tenía muchas dudas en un equipo convencido de ganar, con unos jugadores maravillosos, con un sistema, un desarrollo de la idea futbolística maravillosa", concluyó.

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