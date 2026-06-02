España y Mauritania estudian ampliar trabajos temporales de la migración circular

Nuakchot, 2 jun (EFE).- España y Mauritania estudiaron este martes la ampliación del programa de migración circular que permite a los trabajadores mauritanos realizar estancias temporales en España.

Este mecanismo forma parte del programa Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO) del Gobierno español.

La cuestión fue abordada durante la visita que realiza actualmente a Mauritania Santiago Yerga, director general español de Gestión Migratoria, quien encabeza una delegación del Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Madrid y Nuakchot firmaron un memorando de entendimiento sobre migración circular durante la visita a Mauritania del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en agosto de 2024.

Hasta ahora, el programa permitió que 50 trabajadores mauritanos participaran en la campaña agrícola española de 2026.

"A la vista de los resultados obtenidos, se abordaron las perspectivas de consolidación y ampliación del programa para futuras campañas", indicó la Embajada de España en Nuakchot en un comunicado.

Esta cooperación se enmarca en los esfuerzos de ambos países para combatir la migración irregular procedente del África subsahariana hacia Europa, especialmente hacia las Islas Canarias.

El sábado, los guardacostas mauritanos anunciaron haber interceptado a 435 migrantes indocumentados en Nuadibú (a más de 400 km al noroeste) durante tres días consecutivos.

Según El Hadji Kébé, responsable del consulado honorario de Senegal en Mauritania, estos migrantes viajaron a bordo de tres cayucos procedentes de Gambia y eran principalmente de nacionalidad senegalesa y gambiana.

Durante una primera visita a Mauritania en febrero de 2024, Sánchez anunció una contribución española de 312 millones de euros a un programa de 522 millones de euros destinado a apoyar la gestión migratoria y el desarrollo económico del país. La Unión Europea debía financiar los 210 millones de euros restantes.

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La actual delegación española también se reunió con varios altos responsables mauritanos, entre ellos el ministro mauritano de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Mauritanos en el Exterior, para realizar "una primera evaluación de los resultados del primer programa de migración circular", señaló la embajada española.

En el marco de esta cooperación, la Secretaría de Estado española de Migraciones y la Organización Internacional del Trabajo, junto con las autoridades mauritanas, celebraron el 2 de junio un taller dedicado a la migración circular en el sector agrícola. EFE

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