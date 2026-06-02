El SAE celebra la aprobación del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco y lo califica de "significativo avance"

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha celebrado este martes la aprobación del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud en el Consejo de Ministros, un hecho que considera un "significativo avance".

"Iniciar su tramitación es el primer paso para conseguir nuestro objetivo", ha manifestado la secretaria general de SAE, Mª Dolores Martínez.

El sindicato confía en que los apoyos expresados por los consejeros de sanidad a sus reivindicaciones se concreten en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebrará este viernes, y que se "agilice al máximo" la aprobación definitiva de la ley.

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"Los técnicos sanitarios de la Formación Profesional llevamos años esperando y luchando por una clasificación adecuada que, por supuesto, debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria desde el momento en que se aplique la Ley, evitando así que quede estancada y pendiente de futuras negociaciones en las comunidades autónomas o de nuevos presupuestos", ha explicado Martínez.

Desde el SAE esperan que sus reivindicaciones se materialicen cuanto antes con el nuevo Estatuto Marco y que no se repita la situación del EBEP, que, según denuncian, mantiene estancada desde hace casi 20 años la clasificación establecida en el artículo 76 con la disposición transitoria tercera.

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Además, confían en que el compromiso retributivo vinculado a la clasificación que recoge el Estatuto Marco se materialice como indica la propia norma, y "no se dilate en el tiempo pues el reconocimiento de la titulación exigida debe estar vinculado a su retribución correspondiente", subraya la secretaria general de SAE.

Por último, el sindicato recuerda que los técnicos sanitarios se manifestarán el próximo 17 de junio. "Desde SAE animamos a todos los compañeros a sumarse a esta manifestación porque nuestra reivindicación requiere de la unidad y compromiso de todos los implicados por lo que hacemos un llamamiento para que acudan a Madrid, confiando que sea la última vez que tenemos que manifestarnos por el reconocimiento de este derecho", ha finalizado Martínez.

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