El papa nombra a la laica mexicana Montserrat Alvarado nueva "ministra" de Comunicación

Ciudad del Vaticano, 2 jun (EFE).- El papa León XIV nombró a la mexicana Montserrat Alvarado, hasta ahora presidenta y directora de operaciones del coloso estadounidense de información católica EWTN News, nueva prefecta del dicasterio de Comunicación y se convierte así en la primera mujer y laica que dirige en solitario uno de los "ministerios" vaticanos, informó este martes la oficina de prensa de la Santa Sede. EFE

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