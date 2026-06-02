El actor Nick Pasqual es sentenciado a 32 años de prisión por intentar matar a su exnovia

Los Ángeles (EE.UU.), 2 jun (EFE).- El actor Nick Pasqual, quien participó en ‘How I Met Your Mother’, fue sentenciado este martes a 32 años de prisión por intento de asesinato, tras apuñalar a su exnovia varias veces en Los Ángeles (EE.UU.) en 2024 y luego tratar de huir a México.

Pasqual, de 36 años, fue encontrado culpable el mes pasado de al menos tres cargos que incluyen intento de asesinato, robo y violencia doméstica contra la maquilladora Allie Shehorn, a la que había conocido en un set de grabación y con la que mantuvo una relación sentimental.

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Durante el juicio, Shehorn, de 37 años, testificó sobre el ataque que la mantuvo varios días en estado crítico, la mujer tenía cicatrices visibles en el brazo y el cuello productos del ataque, según reportó ABC News.

El actor, conocido por sus roles en series de televisión, irrumpió en la casa de Shehorn el 23 de mayo de 2024 y la apuñaló "múltiples veces", según dijo la Fiscalía de Los Ángeles en la acusación.

Antes del ataque, la víctima había presentado recientemente una orden de alejamiento contra Pasqual debido a su comportamiento violento.

El actor huyó de la escena del crimen y fue detenido en un punto de control fronterizo entre Estados Unidos y México en Sierra Blanca, Texas.

Pasqual dijo en la audiencia que el ataque sería una carga que llevará por el resto de su vida, y que se siente agradecido a que Shehorn siga viva. EFE