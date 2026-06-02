Aumentan a ocho los muertos en Honduras tras el choque de un volquete sin permisos

Tegucigalpa, 2 jun (EFE).- Las víctimas mortales del accidente de tráfico de un volquete de carga en el extremo este de Tegucigalpa, la capital de Honduras, se elevaron a ocho, informaron este martes fuentes oficiales y de socorro.

El cuerpo sin vida de una niña de diez años, que elevó a ocho la cifra de fallecidos, fue hallado la víspera en la noche entre los escombros de unas viviendas y negocios informales contra los que impactó el vehículo, según un informe del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

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La portavoz de Medicina Forense del Ministerio Público (Fiscalía), Issa Alvarado, afirmó a los periodistas que ya han entregado siete de los cadáveres a sus familiares, mientras que el conductor del automotor sigue sin ser identificado de forma oficial.

Solo una de las once personas lesionadas permanece ingresada en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, según informaron fuentes del centro médico sin precisar su estado de gravedad.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el chófer del volquete murió calcinado en el sitio del accidente, provocado aparentemente por una falla en el sistema de frenos.

Las autoridades hondureñas detallaron que el conductor carecía de permiso para manejar equipo pesado y que el automotor tampoco contaba con las autorizaciones de operación requeridas. EFE