Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 02 jun (10.00 GMT)

Madrid, 02 jun (EFE).-

Teherán.- La agencia iraní próxima a la Guardia Revolucionaria Tasnim difundió este martes imágenes del lanzamiento de un misil que, según este medio, se corresponderían con el ataque hoy por parte de ese cuerpo militar contra el barco Msc Sariska, cuya propiedad la Guardia Revolucionaria atribuye al "enemigo americano sionista".

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Oslo.- Noor Pahlaví, la hija mayor de Reza Pahlaví, heredero del sha Mohamed Reza Pahlavi, depuesto en 1979 por la revolución islámica y autoproclamado líder de la oposición iraní, aseguró este martes que su familia no está luchando por un trono, sino por la libertad de los iraníes, al tiempo que criticó el supuesto "silencio" de políticos y medios frente al régimen islámico.

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Seúl.- Continúan en Seúl las campañas electorales de cara a las elecciones locales, que tendrán lugar mañana miércoles 3 de junio.

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Yakarta.- El vice primer ministro y titular de Defensa de Catar, Saoud bin Abdulrahman Al Thani, se reúne este martes con su homólogo indonesio, Sjafrie Sjamsoeddin, en Yakarta, durante una visita oficial que tiene como fin reforzar las relaciones en materia de defensa entre ambos países.

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Barcelona (España).- Los Mossos d'Esquadra y la Gendarmeria han desarticulado en Francia una red vinculada a la Camorra napolitana que introducía en Cataluña billetes falsos de 50 y 100 euros, y han detenido a uno de sus responsables mientras que una mujer ha quedado como investigada.

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Albacete (España).- La Guardia Civil ha detenido por tráfico de drogas a 20 personas, de entre 26 y 68 años, en una operación llevada a cabo en Albacete y Murcia en la que se han desmantelado dos centros de adulteración y corte y una veintena de puntos de venta de sustancias.

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Shanghái (China).- Medios estatales chinos exhibieron este martes el Proyecto Nantianmen, una franquicia de ciencia ficción desarrollada por una filial de la Corporación de la Industria de Aviación de China (AVIC) que imagina futuros sistemas de combate aeroespacial y que sus promotores presentan como una combinación de divulgación tecnológica, exploración conceptual y desarrollo cultural.

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Madrid.- La Casa Real ha difundido este martes imágenes de los primeros saltos en paracaídas de la princesa Leonor, que ha concluido el curso básico de paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia).

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Las Palmas de Gran Canaria.- La comunidad peruana en Canarias espera con ilusión y entusiasmo la primera visita del papa a las islas, no solo por el sentido que tiene este viaje de León XIV de apoyar a los migrantes, en especial los llegados de África en cayucos y pateras, sino porque lo considera suyo: es 'El papa peruano'.

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Burgos.- Un 'buggy' de golf eléctrico, último modelo, con asientos de cuero y una plataforma trasera abierta, pero reforzada -y segura- con una estructura de acero galvanizado antideslizante. Así es el papamóvil que utilizará León XIV en su visita a España, en concreto en su recorrido por el Santiago Bernabéu, durante el encuentro diocesano del 8 de junio, y que se ha diseñado en Burgos.

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Palma (España).- La quinta edición de la conferencia ConX, celebrada este martes en el Pueblo Español de Palma, ha determinado que las empresas del sector turístico deben encontrar el equilibro entre la aplicación de la inteligencia artificial y el lado humano de sus profesionales para ofrecer una oferta singular que haga crecer sus negocios y aporte valor al consumidor.

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alm/EFE

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