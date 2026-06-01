Los Reyes visitan con los príncipes de Mónaco las exposiciones conmemorativas de la relación bilateral

Los Reyes Felipe VI y Letizia han visitado este lunes, junto a los príncipes Alberto II y Charlène de Mónaco, la exposición 'Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida' y el '8º Foro de los Artistas de Mónaco', que conmemoran el 150 aniversario de la primera misión diplomática entre ambos países.

Estas muestras, impulsadas por la Embajada de Mónaco y ubicadas en el Real Jardín Botánico-CSIC de Madrid, nacen con la voluntad de poner de relieve los vínculos históricos, culturales y diplomáticos que han unido a ambas naciones a lo largo del tiempo, ofreciendo una perspectiva sobre una amistad que trasciende las fronteras geográficas.

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A su llegada al Jardín Botánico, los Reyes han recibido a pie de coche a Alberto II y Charlène de Mónaco y han iniciado el recorrido por los jardines.

Una vez en la Glorieta de los Plátanos, han recibido el saludo de la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación del Principado de Mónaco, Isabelle Berro-Amadeï, y del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Además, han asistido a unas palabras de la embajadora de Mónaco en España, Catherine Fautrier-Rousseau.

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Posteriormente, Felipe VI y Letizia y los príncipes de Mónaco se han dirigido al Pabellón Villanueva para visitar las exposiciones.

Allí también han recibido el saludo de la artista multidisciplinar Caroline Bergonzi, mientras que la presidenta del CSIC, Eloisa del Pino, y la directora del Real Jardín Botánico, María Paz Martín Esteban, han hecho entrega de un libro conmemorativo con ocasión del 270º aniversario de la creación del Jardín.

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DOS EXPOSICIONES POR EL ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES BILATERALES

El '8º Foro de los Artistas de Mónaco' se celebra excepcionalmente en Madrid como un evento bienal que se inscribe en la voluntad del Gobierno del Principado de apoyar a los artistas locales e integrarlos en la política cultural. Así, más de 50 artistas profesionales y aficionados, monegascos y residentes, han presentado sus obras y sus técnicas plásticas.

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Por su parte, la muestra 'Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida', organizada por la Embajada de Mónaco en España, se inscribe en la voluntad de poner de relieve la riqueza de los vínculos históricos, culturales y diplomáticos entre ambos países.

A través de una selección de documentos, archivos e imágenes, el recorrido ofrece a los visitantes una inmersión entre historia y patrimonio. La muestra repasa las principales etapas de estas relaciones a lo largo de cinco siglos. Pone de manifiesto los intercambios políticos, culturales y humanos que han contribuido a forjar una relación duradera entre Mónaco y España, al tiempo que subraya la continuidad de estos vínculos hasta la actualidad.

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Ambas exposiciones se pueden visitar en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico-CSIC entre el 25 de mayo y el 13 de junio.