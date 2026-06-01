La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,41 %

Buenos Aires, 1 jun (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una subida del 2,41 %, hasta las 3.242.787,55 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 2,57 %, a 137.265.461,54 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de YPF (+4,02 %) y Banco BBVA Argentina (+3,25 %) y Pampa Energía (+3,24 %).

Cerraron, en cambio, en terreno negativo Metrogas (-0,85 %) y Ternium Argentina (-0,57 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con mejoras de 0,5 % promedio, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a 490 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió a 1.445 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.426 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió a 1.435 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,2 %, a 1.490,97 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,3 %, a 1.438,60 pesos por unidad. EFE

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