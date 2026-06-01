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Fiscalía de Manhattan acusa de asesinato al menor que mató a hombre cerca de Times Square

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Nueva York, 1 jun (EFE).- La Fiscalía de Manhattan acusó este lunes de asesinato al adolescente que apuñaló mortalmente a un hombre cerca de Times Square el 4 de mayo, y le imputó otros dos apuñalamientos previos en la misma área.

Jayden Sanchez, de 17 años y de Brooklyn, ha sido acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de Leonides Baez, de 39 años, además de tres cargos de agresión en primer grado y otro de robo en segundo grado, indica un comunicado.

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Las autoridades reportaron el crimen el mes pasado sin divulgar la identidad del acusado por ser menor, y lo vincularon a un reto viral en las redes sociales que consistía en molestar a personas que aparentemente viven en la calle.

El comunicado de la Fiscalía revela que Sanchez y otros cómplices protagonizaron previamente "una serie de incidentes violentos" en comercios del centro de Nueva York y detalla sobre el "brutal asesinato" de Baez, una víctima aleatoria.

Según la acusación, Baez estaba durmiendo en un corredor cercano a Times Square el 4 de mayo por la noche cuando Sanchez y otros dos sujetos empezaron a "acosarlo", lanzándole su propia mochila a la cabeza y después un vaso lleno de orina.

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Cuando Baez se alejó, el acusado lo siguió, "lo agarró del brazo, lo giró y le clavó el cuchillo directamente en el corazón", tras lo que el atacante y sus cómplices huyeron, y la víctima intentó pedir ayuda pero murió poco después, indica el comunicado.

El día previo, Sanchez y otros robaron la caja de un comercio tras amenazar con un cuchillo a un trabajador; horas después le rompieron un cristal. Al volver una tercera vez, un grupo de empleados intentó retener a Sanchez, pero apuñaló a uno de ellos en el pecho y le perforó un pulmón.

Un mes antes, indica la Fiscalía, Sanchez y otros saquearon una tienda de 'souvenirs' del centro, volvieron más tarde y cuando los empleados les pidieron irse, el acusado apuñaló a uno de ellos en la mano.

El fallecido era residente del estado de Massachusetts, y su familia indicó al Daily News tras su muerte que le gustaba viajar y estaba de paso por la ciudad. EFE

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