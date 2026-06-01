Ecuador suma 2.568 barriles diarios a su producción petrolera con nuevo pozo en Amazonía

Quito, 1 jun (EFE).- Un nuevo pozo que entró en operaciones en el campo Auca, ubicado en la Amazonía de Ecuador, permitió incrementar en 2.568 barriles diarios la producción petrolera en el país andino, informó este lunes el Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado.

El pozo, denominado como AUCA-141H, es operado por la empresa estatal petrolera Petroecuador en conjunto con el consorcio Shaya, filial de la transnacional de origen francés SLB (anteriormente Schlumberger).

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, indicó que en las pruebas iniciales el pozo registró una extracción de 1.060 barriles diarios, pero que actualmente supera los 2.500 barriles por día.

"Esta cifra ya se reporta a la producción nacional que, en promedio, alcanza los 460.000 barriles diarios de crudo", señaló Blum.

El AUCA-141H es un pozo horizontal con un desplazamiento lateral de 1.402 pies (427 metros), una técnica de perforación que permite mayor contacto con el yacimiento y mejora la recuperación de hidrocarburos frente a pozos convencionales.

El campo Auca, descubierto en 1970 y ubicado en la provincia amazónica de Orellana, pertenece al Bloque 61 y cuenta con más de 580 pozos perforados. Actualmente produce en promedio unos 60.000 barriles diarios de crudo, lo que lo convierte en uno de los principales activos petroleros del país.

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El petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y uno de los pilares de ingresos para la financiación del presupuesto general del Estado. EFE