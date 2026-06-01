Agencias

El pívot Mady Sissoko ficha por el Real Madrid por la lesión de Usman Garuba

Guardar
Imagen FDVQMC663FGKPHTGZKA7UR4UKQ

El pívot maliense Mady Sissoko se convirtió este lunes en nuevo jugador del Real Madrid hasta final de la presente temporada, procedente del Pallacanestro Trieste italiano, para cubrir la baja por lesión del español Usman Garuba.

"El Real Madrid CF ha alcanzado un acuerdo con Mady Sissoko, pívot procedente del Pallacanestro Trieste, por el que el jugador queda vinculado a nuestro club hasta el final de esta temporada, hasta el 30 de junio de 2026", informó la entidad en un comunicado.

PUBLICIDAD

El conjunto entrenado por Sergio Scariolo eligió al pívot maliense para ocupar la ausencia por lesión de Garuba, que apunta a un largo periodo de baja por una rotura completa del tendón de Aquiles, en los 'Playoffs' de la Liga Endesa. Sissoko será una de las referencias en la pintura del equipo madridista.

El maliense, de 2,05 metros de altura y 25 años, ha promediado 10,2 puntos y 7,3 rebotes en la Liga italiana y en la Basketball Champions League, competición en la que llegó hasta octavos de final, firmó 13 puntos y 8,7 rebotes por encuentro.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 01 jun (10.00 GMT)

Infobae

Llamado a regular las tecnologías marca inicio de importante foro lusobrasileño en Lisboa

Infobae

La ONU pide más cooperación internacional y multilateralismo frente al crimen organizado

Infobae

Un Mundial gigantesco con Trump como anfitrión principal

Infobae

Grupo A: Una cita a ciegas

Infobae