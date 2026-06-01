AV-La población migrante utiliza menos el sistema sanitario que la nacida en España y su acceso es "limitado" y "tardío"

La población migrante utiliza menos el sistema sanitario que las personas nacidas en España y su acceso, "con frecuencia", es "más limitado, más intermitente" y "más tardío", según se desprende del informe 'Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España', elaborado por el Ministerio de Sanidad.

"Las personas nacidas en España presentan un mayor uso en prácticamente todos los niveles asistenciales, en Atención Primaria, más visitas, más procedimientos, más consumo de medicamentos y una mayor prevalencia de enfermedades crónicas", ha señalado este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García, en la presentación del documento.

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En concreto, la población nacida en España presenta entre un 18 y un 51 por ciento más visitas a Atención Primaria (AP), entre un 32 y un 69 por ciento más consumo de medicamentos y entre un 24 y un 38 por ciento más enfermedades crónicas que la población inmigrante.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)