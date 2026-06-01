Detenida en Bilbao una mujer por explotar sexualmente a una amiga

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Bilbao a una mujer que, presuntamente, habría explotado sexualmente a una de sus amigas. La víctima, que fue captada en Colombia a través de una oferta laboral falsa en el sector de la hostelería en Austria, era obligada a ejercer la prostitución bajo amenazas contra su familia y no podía rechazar clientes ni prácticas sexuales.

Según ha informado la Policía Nacional, la investigación policial tuvo su origen en la declaración de una mujer que manifestó haber sido captada por una amiga de su localidad de origen, en Colombia, para ejercer la prostitución. Según relató la víctima, la ahora detenida, conocedora de la situación de vulnerabilidad económica y precariedad personal que atravesaba, le ofreció una supuesta oportunidad laboral en el sector de la hostelería en Austria.

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Asimismo, se ofreció a sufragar los gastos del viaje, manifestando que podrían ser devueltos una vez comenzara a obtener ingresos en su nuevo empleo.

Tras aceptar la propuesta, la mujer viajó en avión hasta el aeropuerto de Salzburgo (Austria), donde fue recogida por un colaborador de la investigada. Posteriormente fue trasladada a una vivienda situada en la localidad de Bregenz, donde fue informada de que el verdadero propósito de su traslado era ejercer la prostitución. Además recibió amenazas de posibles represalias contra su familia en caso de no aceptar la situación.

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DEUDA DE 2.500 EUROS

La víctima relató igualmente que, tras permanecer en ese primer domicilio, fue trasladada a otro inmueble en el que coincidió con varias mujeres de origen colombiano que se encontraban en las mismas circunstancias. Todas ellas eran obligadas a ejercer la prostitución sin posibilidad de rechazar clientes ni determinadas prácticas sexuales exigidas por éstos.

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Además, la deuda contraída por la víctima, que ascendía a 2.500 euros, lejos de reducirse aumentaba de forma constante, ya que debía hacer frente a pagos relacionados con el alquiler de la habitación, alimentación, lencería, preservativos, etc.

La mujer consiguió finalmente huir gracias a la ayuda prestada por uno de los clientes. Tras su fuga, tanto ella como miembros de su familia en su país de origen recibieron amenazas, situación que obligó a solicitar amparo a las autoridades competentes en Colombia.

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Como resultado de las gestiones realizadas, los agentes lograron identificar y detener en Bilbao a la principal responsable del reclutamiento y explotación de la víctima.