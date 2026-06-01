CSIF se concentrará ante la Administración desde el 11 de junio para exigir el desbloqueo del convenio

CSIF ha anunciado concentraciones contra la "falta de voluntad" de la Administración General del Estado (AGE) para negociar el V convenio colectivo único para el personal laboral, un convenio que afecta a 38.000 trabajadores que prestan servicios a la AGE mediante contrato laboral.

La primera de estas concentraciones tendrá lugar el próximo 11 de junio a las 11.00 horas frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, tal y como ha informado la presidenta del sector nacional de Administración General del Estado de CSIF y secretaria nacional de Negociación del sindicato, Milagros Dorronzoro, este lunes en rueda de prensa.

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Las principales reivindicaciones de estas movilizaciones son la aprobación "inmediata" del decreto pendiente sobre la jubilación parcial anticipada, como solicitó CSIF al Gobierno el pasado 3 de marzo, que permitiría "garantizar el relevo generacional, mejorar las condiciones de salida de las plantillas y favorecer la creación de empleo".

El personal laboral tiene bloqueado este derecho, según ha señalado CSIF, por la última reforma en materia de pensiones derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal en la administraciones públicas.

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Por tanto, CSIF propone que se puedan seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas se cubran definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público.

Por otro lado, reclaman la mejora y desarrollo efectivo de la carrera profesional, con criterios "objetivos, transparentes y negociados", que reconozcan "la experiencia, la formación y la trayectoria del personal laboral".

Otro de los puntos exigidos es la equiparación salarial con las administraciones autonómicas, "poniendo fin a las desigualdades retributivas existentes y evitando la pérdida de poder adquisitivo y la fuga de profesionales". En concreto, destaca que el personal laboral de la Administración General del Estado cobra de media 7.380 euros menos al año que los empleados del resto de administraciones por el mismo puesto.

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Por último, reclaman la promoción interna "real y efectiva" que garantice oportunidades de desarrollo profesional para toda la plantilla.

"El personal de la AGE está en un estado crítico por las deficientes condiciones de trabajo que tiene que padecer", ha recalcado Dorronzoro, que ha señalado que hay plantillas "altamente insuficientes y muy pocos medios". Asimismo, ha subrayado que estos trabajadores sufren "tremendas discriminaciones salariales" con respecto a los trabajadores de otras administraciones.

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Para ejemplificar el "abandono" que sufre este colectivo, ha indicado que las ofertas del personal laboral recogidas en el IV convenio están sin convocar desde 2023, lo que significa que hay 11.020 plazas de personal aprobadas que no han sido convocadas.

Con todo, ha recalcado que el nuevo convenio lleva paralizado desde hace un año y medio, cuando se constituyó la mesa negociadora, en un momento sobre el que CSIF señaló que "no era bueno" por la "inestabilidad política y la falta de presupuestos".

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Por ello, CSIF ha indicado que el la negociación del convenio está en "parálisis absoluta" debido a la "la falta de voluntad que tiene la Administración para abordar los temas de verdad importantes" para este colectivo.