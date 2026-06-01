El dominicano Montero, en el quinteto ideal de la Liga española de baloncesto

Madrid, 1 jun (EFE).- El base dominicano Jean Montero (Valencia Basket) ha sido elegido en el quinteto ideal de la Liga española de baloncesto (Liga Endesa), que entra ahora en la fase de las eliminatorias por el título.

Además de Montero, que recibe este reconocimiento por segundo año consecutivo, han sido elegidos David DeJulius (UCAM Murcia); los aleros Mario Hezonja (Real Madrid) y Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia); y el ala-pívot Luka Bozic (Covirán Granada).

Además se ha anunciado la composición de un segundo quinteto formado por el brasileño Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife) y Ricky Rubio (Asisa Joventut) en las posiciones de base; por el escolta Gonzalo Corbalán (Recoletas Salud San Pablo Burgos); y por los pívots Giorgi Shermadini (La Laguna Tenerife) y Walter Tavares (Real Madrid).

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Ambos equipos se han elegido mediante votación de los capitanes y entrenadores de todos los equipos de la competición, de 51 representantes de los medios de comunicación y de los aficionados a través de la app de la acb; valiendo cada una de ellas el 25%. Las votaciones se conocerán al detalle en el momento en el que se anuncie el MVP de la temporada.

En lo que respecta al primer quinteto, Jean Montero ha sido el más votado por los entrenadores, con 15 votos de 18 posibles. De esta manera el dominicano recibe este honor por segunda vez consecutiva, reconociéndose su aportación a un cuadro 'taronja' con el que ha promediado 14.2 puntos, 3.8 asistencias, 2.6 rebotes, 1.2 recuperaciones y 16.0 de valoración en 20:30 minutos por encuentro.

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Decisivo ha sido también en la gran temporada del UCAM Murcia el director de juego David DeJulius, estadounidense de nacionalidad eslovaca que ha sido el segundo jugador más votado por jugadores y medios de comunicación en su temporada de debut, en parte gracias a la capacidad anotadora que le ha llevado a ser el segundo de la competición en este apartado con 17.8 puntos de media. Además ha logrado 1.7 rebotes, 4.3 asistencias, 0.8 recuperaciones y 16.6 de valoración en 25:14 minutos por enfrentamiento.

Al igual que Montero también repite entre los mejores cinco el croata Mario Hezonja, entre otras cosas por actuaciones estelares como la que firmó ante el UCAM Murcia, cuando se convirtió en el primer jugador en la historia de acb en firmar más de 50 puntos de valoración (53) jugando menos de 30 minutos en un partido. Por partido ha acumulado 7.5 puntos, 4.9 rebotes, 1.9 asistencias, 1.0 recuperaciones y 18.8 de valoración en 23:32 minutos.

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En el caso de Luwawu-Cabarrot ha entrado también con fuerza en la Liga Endesa, siendo el máximo anotador en la misma y liderando sobre el parqué a un histórico como el Baskonia. El francés ha acabado el curso con 18.7 puntos, 3.7 rebotes, 1.8 asistencias, 0.1 tapones, 0.9 recuperaciones y 17.5 de valoración en 23:07 minutos por noche que justifican esta decisión.

Sin embargo si alguien ha sorprendido de verdad a los aficionados ha sido Luka Bozic, quien ha brillado sobremanera en un Covirán Granada al que no ha podido librar pese a todo del descenso. El croata, de 30 años, ha sido el más valorado (24.26 dígitos de media), el segundo máximo reboteador de la competición (6.56), el cuarto máximo anotador (16.18), el que más tiros libres ha convertido (6.97) y el que más minutos ha disputado (29.16). EFE

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